Ford, Elektrikli Polis Araçlarının Sessiz Olmasını İstiyor

Hibrit ve elektrikli araçlar, petrolle çalışan araçlara göre oldukça sessizler. Bu birçoğumuz için güzel bir durum olsa da araç üreticileri yapay bir sesle yaya güvenliğini sağlamak zorunda. Ford ise elektrikli polis araçları için bir istisna istiyor.

2020 yılından itibaren araç üreticileri hibrit ve elektrikli araçlarının hepsinin saatte 30 kilometrenin altındaki hızlarla giderken ses çıkarmalarını sağlamak zorunda. Ancak Ford, elektrikli polis araçları için bu konuda bir istisna talep ediyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, geçtiğimiz Şubat ayında verilmiş olan son kuralın metnini yayınladı. The Verge'in haberine göre Güvenlik İdaresi bunu yaparken Ford'un “güvenlik amaçlı kullanılan araçların, yaya uyarı sesini kapatma özelliğiyle donatılmasının yasallığına ilişkin” yorumuna cevap vermeyi planladığını açıkladı.

Kısaca Ford, aslında ses özelliğinin polis araçlarında kapatılıp açılabilen bir özellik olmasını istedi. Ford, daha önce polisler için araçlarına modifikasyonlar yapmış olduğundan bunu yapmakta zorlanmayacağını belirtmişti.

Ancak bu istek, Güvenlik İdaresi'nin bu yorumu son metne yanlışlıkla koyduğunu açıklamasıyla reddedilmiş oldu. Çünkü kurallara göre yorum zamanı çoktan sona ermişti ve buna halka açık olarak cevap vermek en başından beri bir hataydı.