Ford'un anavatanı olan Birleşik Devletler'de satışa çıkmayacak olan Focus Active hatch ve Focus Active Wagon, Avrupa'da satışa sunulmak üzere tanıtıldı.

Dünyanın en köklü otomobil üreticilerinden biri olan Ford, Focus Active ailesinin en yeni iki üyesi beş kapılı Focus Active hatch ve Focus Active Wagon modellerini Avrupa pazarı için duyurdu. Focus Active hatch, SUV tarzı şasisi ile seriye yeni bir soluk kazandırırken Focus Active Wagon, özellikle kalabalık aileler için oldukça geniş bir iç mekan sunuyor.

Yeni 2019 Ford Focus Active Wagon, iki adet 3 silindirli turbo şarjlı EcoBoost benzinli ve iki adet dört silindirli turbo dizel EcoBlue motor seçeneği ile geliyor. Benzinli versiyonlarda 1.0 litrelik motor 123 beygirlik güç sağlarken 1.5 litrelik motor 148 beygirlik güç sunuyor. Dizel motor seçeneklerinde ise 1.5 litrelik motor 118 beygir, 2.0 litrelik motor ise 148 beygir güç sunuyor.

Araçlar Focus ailesinin standart Normal, Sport ve Eco sürüş modlarına ek olarak Slippery ve Trail adlı iki ayrı sürüş moduna daha sahip. Bu modlar, kar, buz, çamur ve kumlu arazilerde daha iyi sürüş imkanı sağlıyor. Ayrıca kısa-uzun kollu (SLA) bağımsız arka süspansiyon konfigürasyonu araçların oldukça konforlu sürüş hissi yaşatmasını sağlıyor.

Aracın tasarımına baktığımızda ise standart Focus tasarımının yerini daha modern ve dinamik çizgilere bıraktığını görüyoruz. Ayrıca aracın iç mekanı da 2019 model bir otomobilden beklendiği gibi son derece konforlu ve modern şekilde tasarlanmış durumda. Focus Active hatch ve Focus Active Wagon henüz Türkiye’de satışa sunulmadığından fiyatları hakkında bir bilgi bulunmuyor.