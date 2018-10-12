Kasım ayında yapılması planlanan lansman öncesi yeni Ford Focus Sedan'ın Türkiye'de çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Yeni jenerasyon Ford Focus, Avrupa pazarında satışa sunuldu. Yakında ülkemize de gelecek olan aracın lansman öncesi en net görselleri ortaya çıktı. Modelin daha önce dijital ortamda çekilen görüntüleri paylaşılsa da görseller, ülkemiz sınırları içerisinde çekilen ilk canlı görüntülerden.

Söylemeden geçmeyelim; yeni Focus Sedan motor seçenekleri ve tamamen baştan oluşturulan tasarımı ile eski jenerasyonundan kolayca ayrılabiliyor.

Avrupa’da hatchback ve wagon kasa tipiyle satılan yeni Ford Focus, ülkemizde ise sedan seçeneğine de sahip olacak. Focus Active Crossover ve Focus Vignale donanım seçenekleri de yeni jenerasyon ile beraber kullanıcılara sunulacak olan yenilikler arasında.





Yeni Focus 8 farkı motor sunuyor!

Yeni Ford Focus’un kaputunun altında benzinli ve dizel motorlardan oluşan tam 8 adet seçenek mevcut. 1.0 litrelik EcoBoost benzinli motor; 84, 99 veya 123 beygirlik güç seçenekleri ile satın alınabiliyor. 1.5 litrelik yeni EcoBoost benzinli motor ise 148 ve 180 beygir güç üretebiliyor. Ayrıca yeni benzinli motorlar ile birlikte Volkswagen'den de tanıdığımız ''ACT'' yani silindir kapatma teknolojisi kullanılmaya başlanıyor. Bu teknoloji sayesinde sakin kullanımda yakıt tüketiminin düşürülmesi hedefleniyor.

Dizel cephesinde ise 1.5 ve 2.0 litrelik yeni EcoBlue motorlar yer alıyor.1.5 litrelik yeni motorlar 94 ve 118 beygir güç üretiyor. 2.0 litrelik dizel motorun ise ülkemize gelmesini beklenmiyor

Yeni Focus Sedan hakkında siz ne düşünüyorsunuz ?