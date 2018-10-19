Ford'un odağı gün geçtikçe SUV'lara ve kamyonlara kayıyor olsa da Mustang her zaman sabit kalacak. Ford, Built Ford Proud projesi kapsamında çıkaracağı hibrit Mustang'in neye benzeyeceğine dair bilgiler paylaştı.

Şirketin geleceğinin bir parçası olacak olan hibrit Ford Mustang'in fikirleri 2017'nin ocak ayında ortaya çıkmış ve Ford, köklü modellerinin elektrikli versiyonlarını üreteceğinin sözünü vermişti. Ford Ürün Geliştirme ve Satın Alma Başkan Yardımcısı Hau Thai-Tang, o zaman SlashGear'a şu açıklamaları yapmıştı: "Müşterilerimize verimliliğin yanında elektriğin tüm faydasını görme yeteneğini sunacağız."

O zamandan bu yana, bu durum Ford için daha da önemli hale geldi. Şirketin sedan ve hatchback arabalarını Kuzey Amerika'da satmama kararı alması ve bunlar yerine SUV ve cross-over araçlara yönelmesi bu adımlardan biriydi. Fakat elbette Mustang satılmaya devam edilecek "geleneksel" arabalardan biri.

Hibrit Ford Mustang'in 2020 yılından önce piyasaya sürülmesi beklenmese de otomobil üreticisi konu hakkında ufak ipuçları vermekten geri kalmıyor. Ford'un yayınladığı video, kendisini muhtemelen Breaking Bad'den tanıyacağınız Bryan Cranston ile başlıyor; video bize araba hakkında yeni bilgiler verirken, görünümü hakkında da fikre sahip olmamızı sağlıyor.

Yeni Mustang, benzinli versiyonda olduğu gibi "yontulmuş kaput" görünümünü korurken ön ızgarayı ortadan kaldırıyor. Bunun yerine aydınlatılmış bir Mustang logosu boşalan yeri dolduruyor. Alt taraftaki tampon ise daha sade bir görünüme kavuşmuş. Bol bol ışığın göründüğü videodan daha fazlasını çıkarabilmek oldukça zor.

Ancak hala cevaplanması gereken en önemli soru, kaputun altında ne yatacağı. Videoda V8 motorunu görsek de, bunun sadece şık ve "nostaljik" görünmesi için yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Hibrit motorun bir parçası olan elektrik kısım, petrolle çalışan kısmın da değişmesine sebep olabilir.

Ford yeni hibrit Mustang'in "V8 seviyelerine ulaşan hatta geçen tork seviyelerine sahip olacağını" söylemiş olsa da bu, arabada V8 motoru olacağı anlamına gelmiyor. Sonuçta hibrit araçların en güzel özelliklerinden biri, daha küçük motorlarla (örneğin bir V6 gibi) daha performanslı motorların seviyelerine ulaşılabilmesi.

Ford'un yayınladığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.