Ford, Köpeklerin Huzuru İçin Ses Geçirmez Kulübe Geliştirdi

Özellikle kamp ve şömine ateşinden ürken köpekler için geliştirilen kulübeyle köpekler çok daha huzurlu olacaklar.

Köpeği olan takipçilerimiz bilecektir; duyma yeteneği çok daha üst düzey olan köpekler, şömine veya kamp ateşi gibi yerlerde çatırdayan ateş sesinden çok rahatsız olabiliyorlar. Bu tür zamanlarda hem köpeğiniz hem de sizin için zorlu anlar yaşanabiliyor.

Ford'un mühendisleri, bu durum için çözüm olabilecek bir ürün geliştirdi. Oldukça konforlu bir biçimde tasarlanan köpek kulübesi, hem ışıklandırmasıyla hoş bir görünüm sunuyor hem de neredeyse %100 ses yalıtımı sunarak köpeklerin ateşten rahatsız olmasının önüne geçmiş oluyor.

Yeni nesil kulaklıklarda ve Ford'un Edge SUV aracında da kullanılan teknolojiyle, ses geçirmez paneller dizayn edilmiş. Bu paneller aynı zamanda kulübenin ısısını da belli bir seviyede tutuyor ve köpeğinizin sakin kalmasını sağlıyor. Sizleri kulübenin tanıtım videosuyla başbaşa bırakıyoruz.