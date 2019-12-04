Ford'un McDonalds ile iş birliği yaparak hayata geçirmiş olduğu bir proje, otomobil sektörüne yön verecek gibi görünüyor. Ford, bu proje kapsamında McDonalds'ın kahve atıklarını plastiğe çevirecek ve bu plastiği otomobillerin parçalarında kullanacak.

ABD merkezli otomobil devi Ford, haberlerimize daha çok yeni model araçlarıyla veya yeni teknolojileriyle konu oluyor. Ancak Ford, bu kez bambaşka bir nedenle karşımızda. Otomobil devi, bugüne dek çok da görülmemiş olan bir projeyi hayata geçirdi ve bu proje kapsamında çok ilginç bir ürünün geri dönüşümünü yapmaya başladı. Ford'un hayata geçirmiş olduğu yeni proje, yine ABD merkezli bir restoran zinciri olan McDonalds ile birlikte yürütülüyor.

Ford'un fast food zinciri McDonalds ile başlatmış olduğu bu ortak proje, tüketicilerin hizmetine sunulan filtre kahvelerle ilgili. Otomobil devi Ford, McDonalds'ın öğütülmüş ve kullanılmış kahve atıklarını alıyor ve bu atıkları otomobil parçalarına dönüştürüyor. Böylelikle hem geri dönüşüm sağlanmış oluyor hem de gıdaların atıkları, yeni bir sektörün kapılarını aralamış oluyor.

Ford'un yeni projesi, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı atılmış bir adım. Şirket, bu proje kapsamında öğüttüğü kahve atıklarından plastik üretebiliyor ve üretilen bu plastikler, alışılagelmişin aksine doğal bir yapıya sahip oluyor. Yani bu plastiklerin üretiminde petrol neredeyse hiç kullanılmıyor. Ayrıca kahve atıklarından üretilmiş olan plastik malzemeler, benzerlerine oranla bir hayli hafif oluyor ve bu da otomobiller için büyük bir önem arz ediyor.

Ford, kahve atıklarından parça üretecek

Otomobil sektörü özellikle de son dönemlerde, çok ciddi bir baskı altında. Yetkili kurum ve kuruluşlar, otomobil üreticilerini daha düşük emisyon değerleri konusunda sıkıştırıyorlar ve otomobil üreticilerini bu konuda yeni adımlar atmakla zorluyorlar. Ford, bu konuya ilginç bir çözüm bulmuş gibi görünüyor. Çünkü kahve atıklarından üretilen plastiğin, geleneksel plastiğe göre yüzde 20 daha hafif olduğu düşünüldüğünde, Ford'un araçları ciddi anlamda hafifleyecek.

Ford'a göre daha hafif araçlar, daha az yakıt tüketimi ve daha az emisyon anlamına geliyor. Üstelik Ford yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre daha hafif araçlar, enerji tüketimi konusunda da yüzde 25 oranında daha verimli olacaklar. Hal böyle olunca da Ford, hayata geçirdiği bu yeni projesinin kendilerine büyük bir katkı sunacağını düşünüyor.

ABD'li otomobil devi Ford'un başlatmış olduğu bu yeni proje, otomobil sektörüne yeni bir yön verecekmiş gibi görünüyor. Hatta belki diğer otomobil üreticileri de ilerleyen dönemlerde benzer bir uygulamayı hayata geçirebilirler ve otomobil parçalarını tamamen geri dönüşümlü malzemelerden üretebilirler. Bakalım otomobil sektörü, ilerleyen dönemlerde Ford'un bu projesinden nasıl etkilenecek?