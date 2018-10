Ford, Nissan ve Fiat'ın Reklam Filmleri Yasaklandı

Konu otomobiller olduğunda yüksek performans ve hız, en önemli pazarlama malzemesi olarak karşımıza çıkıyor. Advertising Standards Authority (ASA - Reklam Standartları Kurumu) sürücüleri hıza teşvik eden otomobil reklamlarına hoşgörüyle bakmıyor.

ASA’nın hızı teşvik eden ya da en azından öyle görünen reklamlara karşı bu tutumu, Ford, Nissan, Fiat gibi dünyaca ünlü bazı otomobil üreticilerinin milyonlarca dolar harcayarak hazırladıkları reklam filmlerinin yasaklanmasına neden oldu.

Ford Mustang reklamının yasaklanma nedeni, reklam filminin sonunda yer alan ‘ışığın ölümüne karşı öfke’ cümlesi. Ford, bu cümle ile Mustang’in hayatın monoton akışına bir panzehir olduğunu ima etse de ASA, öfke kelimesinin yanlış yönlendirme yaptığını düşünüyor.

Nissan reklam filminin yasaklanma nedeni ise şirketin yeni otomatik fren teknolojisini tanıtırken hız ve ortam koşullarından hiç bahsetmemiş olması. ASA’ya göre bu durum, izleyen kişileri söz konusu teknolojinin yetenekleri konusunda eksik bilgilendiriyor.

Fiat ile tek bir reklam filmi ile dört farklı otomobilini tanıtıyordu. ASA’ya göre reklam filmi, gerçek hayattaki sürüş koşullarını göz önünde bulundurmadığı için izleyen kişileri araç hakkında yanlış bilgilendiriyordu. Sonuç olarak üç reklam filmi de yasaklanmış oldu.

