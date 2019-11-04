Açıldığı Zaman 4 Kişilik Karavana Dönüşen Transit Kamyonet

Günümüzde kamp yapmak ve doğayla iç içe olmak, nadiren yakalanabilecek bir fırsat. Ford ve ortağı Westfalia, günlük hayatımızda kullanabileceğimiz ve açılınca karavana dönüşen bir kamyonet üretti.

Ford ve Westfalia, Nugget adındaki kamyoneti tekerlekleri olan küçük bir eve dönüşmek için bir araya geldi. Kamp minibüsü, ocak ayından bu yana Avusturya, Belçika, Almanya, İtalya, İsviçre ve Birleşik Krallık da dâhil olmak üzere Avrupa pazarlarında mevcut durumda.

Ford Avrupa’nın Ticari Araçlar Genel Müdürü Hans Schep, açıklamada “Kamp minibüslerinin sunabileceği özgürlüğü ve eğlenceyi kabul ediyoruz. Almanya’da çok sevilen Transit Custom Nugget’ı macera arayan daha çok kişiye sunabilmek için heyecanlıyız” diyor. Araç, standart şasi ve standarttan 36,5 cm daha uzun olan uzun şasi olarak iki tipte üretiliyor.

Kamyonet, 2 adet çift kişilik yatak bulunduruyor ve içinde aynı anda 4 kişi konaklayabiliyor:

Ford Nugget, aynı zamanda farklı çatı tiplerine de sahip. Ayrıca ahşap efektli döşeme, otomobil üreticisine göre pratik ve kolay temizlenebiliyor.

Mutfakta çiftli gazlı ocak, çelik evye ve 40 litrelik bir buzdolabı bulunuyor:

Nugget'ta su, 41 litrelik bir su deposu tarafından sağlanıyor. İçerisindeki katlanabilir masaya 5 kişi sığabiliyor. Öne bakan tezgah, üç kişilikken sürücü ve ön yolcu koltukları, arkaya bakacak şekilde dönebiliyor. Açık havada yemek yemek için ayrıca 2 sandalye ve 1 tentenin bulunduğu bir katlanabilir masa bulunuyor.

Minibüste arka cam, iki sıra açılır pencereler ve bagaj kapağı için ısıtmalı bir pencere bulunuyor:

Yolculuk esnasında çevreyi görebilmenizi sağlayan pencereler, Ford Nugget'ta oldukça iyi bir görüş alanı sunuyor.

Kamyonet, Ford’un akıllı eğlence sistemi SYNC 3 ile birlikte geliyor:

Minibüste trafik, yaya ve çarpışma öncesi uyarıları, geniş görüş kamerası ve adaptif cruise control sistemi gibi sürücü yardımı özellikleri bulunuyor.

Araçta yakıt tasarruflu 2,0 litrelik EcoBlue motoru yer alıyor:

Müşteriler, her biri 6 vitesli manuel veya otomatik şanzımanlı 138 beygir gücü ve 168 beygir gücü motorlar arasında seçim yapabiliyorlar. Araçta, bir prize yakın park edildiğinde güç kaynaklarını şarj etmeyi sağlayan 230 ve 240 V'luk harici şarj girişleri de bulunuyor. Ayrıca yardımcı bir ısıtma sistemi, gece park hâlindeyken minibüsü sıcak tutuyor.