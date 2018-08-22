Ford, Yangın Riskine Karşı Otomobil Güç Kablolarını Topluyor

Son dönemlerin en önemli teknolojilerinden biri olan elektrikli otomobiller, çeşitli güvenlik açıklarını da beraberinde getiriyor. Bu noktada Ford, olası bir yangın riskine karşı güç kablolarını toplama kararı aldı.

Ortada önemli bir güvenlik açığı ve gerçekleşmiş büyük bir olay olmamasına karşın Ford, olası bir yangın riskini göz önüne alarak elektrikli otomobillerinin güç kablolarını geri toplama çağrısında bulundu. 2012 ve 2015 yıllarında ürettiği 120 voltluk kablolara odaklanan firma, oluşabilecek riskleri öngörmeye çalışıyor.

2012 ve 2015 arası üretilen elektrikli otomobillerin yanı sıra, 2013’ten 2015’e kadar üretilen bazı hibrit otomobiller için de şüphe duyan Ford, kabloların aşınmış ve hasarlı prizlere takılmasının aşırı ısınmaya ve sonrasında yangına neden olabileceğini açıkladı.

Daha öncesinde C-Max kablolarının neden olduğu 4 yangının olduğu bilinmesine karşın, olaylardan hiç kimse hasar görmemişti. Bu yangınların detaylarına baktığımızda; 3 yangında her şey olması gerektiği gibiyken gerçekleşmişken, 1 yangın kullanıcı hatası sonucu meydana gelmişti.

Bu noktada firma, hatalı gördüğü kabloları kullanıcılarından alarak, onlara sıcaklığı algılayan ve gerektiğinde şarj etmeyi durduran kablolar verecek. Önümüzdeki hafta kullanıcılarını mail yoluyla bilgilendirecek olan Ford, bu kararıyla olası can ve mal kayıplarının da önüne geçmiş oluyor.