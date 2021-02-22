Ford Otosan, usulsüzlük yaptıklar gerekçesiyle iki çalışanına 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtığını duyurdu. Ayrıca tabii olarak iki çalışanın da iş sözleşmesi feshedilmiş durumda.

ABD otomotiv devi Ford’un Türkiye’deki üretim faaliyetlerinden sorumlu ortağı olan Ford Otosan, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yeni bir açıklamada bulunarak gerçekleştirilen şirket için denetimler sırasında bayi alacaklarından sorumlu ekip lideri ile bayi alacaklarını takip eden çalışanlarının, usulsüzlük yaptıklarının tespit edildiğini, bunun üzerine iş sözleşmelerinin feshedildiğini ve 247,8 milyon TL tutarında tazminat davası açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre her iki çalışan da Doğrudan Borçlanma Sistemi’ndeki bayi limitlerinde usulsüzlük gerçekleştirdi ve bayi alacak ve risklerini olduğundan farklı göstererek sistemde suistimal gerçekleştirdi. Ford Otosan, KAP’a yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Şirketimizde yürütülen iç denetim çalışmaları sonucunda; Bayi Alacaklarından Sorumlu Ekip Lideri ve bayi alacaklarını takip eden çalışanımız tarafından bayi cari hesapları ile Doğrudan Borçlanma Sistemindeki bayi limitleri üzerinde gerçekleştirilen usulsüzlükler ile bayi alacak ve risklerinin olduğundan farklı gösterilerek suistimal yapıldığı tespit edilmiş olup, konuyla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu kişiler hakkında güveni kötüye kullanma nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili kişilerin iş sözleşmeleri feshedilmiş ve şu ana kadar tespit edilen alacak riski tutarı olan 247,8 Milyon TL tutarında (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) tazminat davası açılmıştır.

Söz konusu usulsüzlüklere konu ticari alacaklar finansal raporlarımıza yansımış olmakla birlikte, alacak yaşlandırma tablolarının gerçek durumu yansıtmadığı anlaşılmış olup, konunun finansal raporlarımız üzerindeki nihai etkisi üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."