2005 yılında Chicago Otomobil Fuarı'nda konsept olarak tanıtılan Ford Shelby GR-1, o yıldan beri seri üretim için onay almamıştı. ABD'li araba üreticisi Superformance, yakın zamanda bu konsept otomobili üretmek için girişimlerde bulundu.

Ford Shelby GR-1, otomotiv endüstrisinin dikkat çeken ve akılda kalan konsept otomobillerinden biri. Ford tarafından 2005 yılında üretilen bu otomobil projesi, geçen yıllarda bir türlü hayata geçirilmedi. Ford'un bu aracı üretmeye niyetli olmaması, Shelby GR-1 hayranlarını üzse de 14 yıl sonra başka bir üretici Superformance'dan gelen haber, bu hüznü sevince çevirebilir.

1996 yılından bugüne ürettiği retro araçlar ile tanınan lisanslı araba üreticisi Superformance, Ford'un adeta terk ettiği bu aracı yeniden üretmek istiyor. Superformance, ayrıca aracın bazı özelliklerini mükemmelleştirmek için Shelby American şirketi ile de temas halinde olduklarını açıkladı. Superformance'ın planlarına göre GR-1, 0'dan 100'e 2 saniyede çıkacak ve üretimde elektrikli motor kullanılacak.

Superformance’in CEO’su Lance Stander, yaptığı açıklamada "Bu proje için yaklaşık 6 yıldır Ford ile birlikte çalışıyorum. Projenin en başında GR-1'i üretmek istediğimizi Ford'daki yetkililere iletmiştik fakat onlar bunun imkansız olduğunu söylediler. Aracın bir taklidini yapabilirdik fakat bunu istemedik. Orijinal üretici olan Ford'dan lisans almamız gerekiyordu. Ben projemi sürekli gündemde tuttum ve nihayet Ford'daki doğru insanlar sesimi duydu." ifadelerini kullandı.

Şu an için her şeyin yolunda gittiğini belirten Lance Stander, aracın en az 2 sene daha piyasada olmayacağını, orijinal modelden çok uzaklaşılmadan üretimin yapılacağını açıkladı. Stander'ın bu açıklamalarına göre Shelby GR-1'in yollara çıkabileceği en erken tarih 2021 yılı.