Ford'un Trafik Işıklarını Ortadan Kaldıran Çılgın Projesi

Ford, yakın gelecekte trafik ışıklarını kullanımdan kaldırarak hem kaza risklerini azaltmak hem de trafik sıkışıklığını en aza indirmek istiyor.

Otomobil üreticileri şu günlerde ''V2X'' adı verilen bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu sistemin bazı bölümleri günümüzde kullanılabilir hale geldi bile. Ford ise proje kapsamında trafik ışıklarını bir gün tamamen kaldırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz çarşamba, proje kapsamında Birleşik Krallık'ta bir dizi test yapıldı. Ford'a göre projenin en heyecan verici tarafı ise yakın gelecekte araçların kırmızı ışıkta durmasına gerek kalmayacağı. Sistem, kavşak gibi noktalara gelmeden önce size hız tavsiyesinde bulunuyor. Böylece sürücüler ışıklara gelmeden önce yavaşlamış oluyor ve durmalarına gerek kalmıyor. Sistemin çalışma biçiminin insanların kalabalık içindeki haraketlerinden esinlendiği de söyleniyor.

Peki ya diğer araçlar ?

''Vehicle-to-vehicle'' yani araç-araca iletişim sistemi sayesinde diğer araçların yeri, hız bilgisi ve gideceği lokasyon sistem tarafından analiz ediliyor. Böylece sistem en uygun yavaşlama noktasına sizin yerinize karar veriyor.

Kulağa uygulaması ne kadar zor gelse de ileriki yıllarda otonom araçlara kolaylıkla uygulanabileceği söyleniyor. Ford, gelecekte insanların otomobil kullanmasına gerek kalmayacağını ve sadece gitmek istedikleri lokasyonu söyleyeceklerinin altını çiziyor.

Ford, trafik ışıklarını kaldırmaya çalışırken Honda da çarpışma önleyici sistemler üzerinde çalışıyor. Yine aynı sistem yardımı ile ( Araç-Araca) kazalar gerçekleşmeden önce sürücülere bilgi verilmesi mümkün kılınıyor.