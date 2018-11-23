Bir anlık dalgınlıkla raflardan birine forklift ile ufakça dokunan depo çalışanı, rafların yıkılmasıyla kolilerin altında kaldı.

18 Kasım'da paylaşılan bir Facebook gönderisiyle ortaya çıkan kaza, görüntülerde beliren sürücünün bulunduğu ismi bilinmeyen bir firmaya ait bir depoda meydana geldi. İçleri ürperten güvenlik kamerası görüntüleri sürücünün, bütün depoyu kaplayan ve yerden oldukça yüksek rafları yanlışlıkla nasıl yıktığını yakaladı. Önce bir rafın devrilmesi görüntülere yansırken, daha sonra domino etkisiyle diğer rafların da bir bir devrildiği görülüyor.

Rafların yıkılması sonucunda Forklift yan yatarken sürücü, kolilerin ve depo malzemelerinin altında kaldı. Şans eseri deponun sol tarafında bulunan raflar yıkılmaktan son anda kurtuldu ve daha da büyük bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu. Forklift sürücüsünün ve aynı zamanda videoda görülen diğer şirket çalışanlarının yaralanıp yaralanmadığına dair herhangi bir bilgi henüz bulunmuyor.

Facebook platformunda bir anda yayılan video an itibarı ile yarım milyondan fazla görüntülenmeye ve 50.000'den fazla paylaşıma sahip. Yapılan yorumlar doğrultusunda; deponun raflarında bulunan malzemelerin, rafların taşıyabileceğinden daha ağır olduğu ve bu bağlamda rafların ufak bir sallanmanın etkisiyle yıkıldığı düşünülüyor.