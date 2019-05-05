Formula 1 Pistlerinde Yaşanmış En Ölümcül 8 Kaza (Video)

Bu ay 1000. Grand Prix yarışını geride bırakan ve akıllarımıza inanılmaz zaferlerin kazanıldığı yarışlarla kazınan Formula 1 tarihinde, ne yazık ki birçok ölümcül kazaya da tanıklık ettik. Gelin 69 yıllık geçmişe sahip Formula 1 yarışlarında birçok kişinin hayatını kaybettiği ölümcül kazaları yakından bakalım.

Başladığı günden beri dünyanın en popüler motor sporlarından biri olan ve Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher gibi efsanelerin hayatımıza girmesini sağlayan Formula 1 yarışları, unutulmaz zaferlerin kazanıldığı anlarla hatırlansa da sayısız kazaya sahne olmuştu. Geçtiğimiz günlerde 1000. Grand Prix'yi geride bırakan organizasyondaki kazalarda birçok pilot yaşamını yitirmiş ve motor sporları tarihinin en hüzünlü anları yaşanmıştı.

Hem bu kazalarda yaşamlarını yitirenleri anmak hem de Formula 1 tarihindeki kazaları yeniden hatırlamak için hazırladığımız listemize gelin hep birlikte göz atalım.

1. 1961, İtalya. Alman yarış pilotu Wolfgang von Trips ve 15 seyirci yaşamını yitiriyor:

1961 yılındaki İtalya Grand Prix'sinde yaşanan kaza, motor sporları tarihinin en trajik kazalarından biri. Alman yarış pilotu Wolfgang von Trips'in aracının birçok aracın birbirine yakın seyrettiği bir düzlükte başka bir araca temas etmesi ve yoldan çıkmasıyla gerçekleşen kaza, bazı seyircilerin ve Wolfgang von Trips'in yaşamını yitirmesine sebep olmuştu. 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan bu üzücü olay, sonraki yarışlarda alınması gereken güvenlik önlemleri dâhil birçok şeyin de değişmesine yol açmıştı.

2. 1982, Belçika. Kanadalı Formula 1 pilotu Gilles Villeneuve'nin son yarışı:

Efsane yarış pilotlarından 1950 doğumlu Kanadalı Formula 1 pilotu Gilles Villeneuve'ün 1982 yılında düzenlenen Belçika Grand Prix'sinde rakibiyle girdiği mücadelede rakibinin aracına temas etmesi sonucu yaşanan kazada Villeneuve'ün aracı paramparça olurken Villeneuve ise bir anda kendini havada bulmuştu. Kaza sırasında boynu kırıldığı anlaşılan Villeneuve, oldukça hızlı bir şekiilde hastaneye ulaştırılmıştı. Henüz 32 yaşında olan Villeneuve, ne yazık ki hayata döndürülememiş ve hayatını adadığı Formula 1 yarışlarında oldukça üzücü bir şekilde yaşamını yitirmişti.

3. 1994, San Marino. Talihsiz yarışta iki ayrı kaza, iki ayrı ölüm:

1994 yılında San Marino'da düzenlenen Formula 1 yarışı, iki ayrı kazada iki efsane pilotun yaşamını yitirmesiyle son bulmuştu. Yarıştan önceki sıralama turlarında geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçiren Avusturyalı yarış pilotu Roland Ratzenberger'ın ölümüyle sarsılan yarış dünyası, Grand Prix yarışında Brezilyalı Formula 1 efsanesi Ayrton Senna'nın 7. turda geçirdiği kazayla yaşamını yitirmesi sonucunda adeta yasa boğulmuştu.

4. 1998, Belçika. Ölümün 22 pilotu sıyırıp geçtiği korkunç kaza:

Formula 1 pistlerinde yaşanan ölümler, güvenlik önlemlerinin artmasını sağladı ve günümüze doğru geldikçe gerçekleşen kazalarda ölüm oranları neredeyse 0'a düştü. 1998 yılında yoğun yağmur altında gerçekleşen Belçika Grand Prix'si de araçlarda ve pistlerde alınan güvenlik önlemlerinin hayat kurtardığının en büyük örneği olmuştu. Yarışın henüz başında 15 saniye içinde tam 13 aracın karıştığı kaza, birçok aracın kullanılamaz hâle gelmesine sebep olurken pilotların hepsi bu kazadan sağ kurtulmayı başarmıştı. Pistin temizlenmesi için verilen yaklaşık 1 saatlik aranın ardından 22 pilottan 18'i yarışa devam etmiş ve yoğun hava koşullarına rağmen yarış tamamlanmıştı.

5. 2007, Kanada. Kurtuluşuyla herkesi şaşırtan Robert Kubica

Günümüzde hâlâ aktif yarış kariyerini sürdüren Polonyalı Formula 1 pilotu Robert Kubica, 2007 yılında düzenlenen Kanada Grand Prix'sinde oldukça ciddi bir kaza atlatmıştı. Aracının paramparça olduğu kaza sonrası sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kubica'nın otmobilinin kaza etkisini azaltacak şekilde tasarlanması, Polonyalı pilotun hayatını kurtaran en önemli etken olmuştu.

6. 2010, Valencia. Mark Webber ve Heikki Kovalainen'in sürtüşmesi ve mucizeler:

2010 yılında İspanya'nın Valencia şehrinde düzenlenen Avrupa Grand Prix'si, Red Bull takımının Avustralyalı pilotu Mark Webber'in aracının adeta uçtuğu kazayla hafızalara kazınmıştı. Araçlarda artan güvenlik önlemlerinin hayat kurtardığı anlardan biri olan bu kazada Webber'in aracı, Heikki Kovalainen ile girdiği mücadelede yaşanan temas sonucu bir anda havalanmış ve iki araç da bariyerlere çarparak kullanılamaz hâle gelmişti. Yaşandığı anda herkesi oldukça korkutan bu kaza, neyseki iki pilotun da neredeyse yara almadan kurtulmasıyla sonuçlanmıştı.

7. 2012, yine Belçika. Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Kamui Kobayashi ve Romain Grosjean tek bir kazada:

Listemizdeki 3. Belçika Grand Prix'si olan 2012 yarışı, henüz daha yarışın başında yaşanan büyük kazayla hâlâ akıllarımızda. Romain Grosjean, Lewis Hamilton, Fernando Alonso ve Kamui Kobayashi'nin karıştığı, Grosjean'in aracının havalarak diğer araçların üstenden geçip bariyerlere doğru yöneldiği kaza, neyse ki hem yarışın ilk turu olması hem de araçların virajdan dolayı yavaşlaması sebebiyle küçük hasarlarla atlatılmıştı.

8. 2016, Avustralya. Alonso bile kendisinin sağ çıkmasına şaşırıyor:

2016 yılında düzenlenen Avustralya Grand Prix'sinde gerçekleşen kaza, neredeyse Fernando Alonso ve Esteban Gutierrez'in yaşamını yitirmesine sebep olacaktı. McLaren pilotu Alonso'nun aracının Haas pilotu Gutierrez'in aracının arka lastiğine temas etmesi sonucu yaşanan kazada bariyerlere çarparak paramparça olan, yuvarlandığı sırada adeta kağıt gibi katlanan o araçtan çıkıp yürüyeyerek Gutierrez ile kucaklaşan Alonso, yarıştan sonra bu kazadan sağ kurtulmasına kendinin bile şaşırdığını açıklamıştı.

Dünya genelinde en popüler motor sporlarından biri olan Formula 1'in tarihinde yaşanmış en ölümcül kazaları sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de Formula 1 yarışlarında unutamadığınız anları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Otomobiller ve yarışlar hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.