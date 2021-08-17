Fornite'a Among Us Benzeri Yeni Bir Mod Geldi

Among-Us'ın popülerliğinden nasibini almak isteyen Epic Games, Fortnite'a Among Us benzeri bir mod getirdi. Hâlihazırda devam eden, Fortnite Impostors (Fortnite Sahtekârlar) etkinliğinin ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.

Milyonların dilindeki bir oyun olan, Innersloth tarafından geliştirilen Among Us, bildiğini üzere bir yıl içerisinde büyük bir başarı elde etti. Bu başarıyı fark eden Epic Games de fırsattan yararlanarak Fortnite’ın yeni modu Fortnite Impostors’ı (Fornite Sahtekârlar) duyurdu.

Mod, Among Us’ın işleyişine oldukça benzer görünüyor; zira bir denizaltıda 10 oyuncuya yer veriliyor ve bunlardan sekizi işlerin sıkıntısız yürümesini sağlamaya çalışırken iki imposter da her şeyi sabote etmek için uğraş veriyor.

Fornite Impostors'da her oyuncunun bir görevi var:

Modda her oyuncu için görevler bulunuyor. Bu görevler arasında kalibrasyon yapma, savaş otobüsünü tamir etme ve raporlar verme gibi görevler var. Ajanlar görevleri tamamlandıkça süreç hızlanıyor ve zafere ulaşıyorlar.

Imposter’lar ise oyunda görevleri tamamen iptal etme, oyuncuları haritanın rastgele yerlerine ışınlama ve kısa bir süreliğine muza dönüştürme gibi yeteneklere sahip. Imposter’ların ajanları ortadan kaldırması da mümkün. Eğer kim oldukları öğrenilmeden tüm ajanları ortadan kaldırırlarsa zafere ulaşıyorlar.

Fornite Impostors hâlihazırda oyuncuların kullanımına açılmış durumda ancak etkinliğin ne kadar süreceğine dair herhangi bir bilgi yok. Fornite, son birkaç hafta içerisinde Ariana Grande konseri, Free Guy işbirliği gibi etkinliklere yer vererek oldukça yoğun bir takvim yürüttü.