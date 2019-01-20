Fornite, Dolandırıcıların Yeni Kara Para Aklama Alanı Oldu

Son zamanların en popüler oyunu olan Fornite'ın oyun içi para birimi olan V-Bucks, dolandırıcıların yeni kara para aklama yöntemlerinden biri olmuş durumda. Kötü haber ise oyunun yapımcıları henüz bir çözüm getirmiş değiller.

Fortnite’ın oyun içindeki para birimi olan V-Bucks, oyun içerisindeki ücretli silahlara, kostümlere ve birçok içeriğe ulaşmanızı sağlayan, para ile satın alınan bir oyun kredisi. Fakat görünüşe göre V-Bucks'ın tek kullanım alanı Fortnite değil. V-Bucks, aynı zamanda internet üzerinde para kara aklamak için de kullanılıyor.

The Independent ve siber güvenlik şirketi Sixgill tarafından yapılan araştırmalara göre suçlular, çalıntı kredi kartları kullanarak Fortnite mağazasından V-Bucks satın alıyor ve bu parayı temize çekmek için karaborsada çok daha ucuza satıyorlar.

Bu indirimli oyun paraları Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında reklamı yapılarak satılabiliyor ancak en yaygın satış platformu birçoğumuzun adını duyduğu derin ağ olarak biliniyor. Derin ağ (Deep web), birçok yasadışı faaliyetin aktif olarak gerçekleştirildiği bir yer ve görünüşe göre Fortnite üzerinden kara para aklamak da bu listede yer alıyor.

Siber güvenlik ve araştırma şirketi Sixgill, bu konuyla ilgili şunları söyledi: “Suçlular Fortnite sistemine girip çalıntı kartlarla oyun parası satın alıyor ve bunu rahatça düşük meblağlara satıyorlar. Epic Games ise zayıf güvenlik önlemlerinin yanı sıra bir de bu olanlara karşı sessiz kalıyor.”

Bu söylemlerin ardından Epic Games yetkilileri de sessizliğini bozdu ancak sorunu çözmek için nasıl bir politika izleyeceklerini belirtmedi. Hollywood Reporter’a konuşan Epic Games sözcüsü, “Epic Games, gerçekleşen bu dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetler oyuncularımızın güvenliğini riske attığından, sorunları ciddiye alıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi, oyuncuların iki faktörlü kimlik doğrulama sistemini kullanmaları ve şifrelerini belirli periyotlarla değiştirmeleri için onları teşvik ediyoruz.” demekle yetindi.

Epic Games tarafından söylenilenlere göz attığımızda, firma gerçekleşen bu yasa dışı faaliyetleri olması gerektiği kadar ciddiye almıyor gibi görünüyor. Kötü haber ise yakınlarda bu durum için bir çözüm getirip getirmeyecekleri tamamen belirsiz.