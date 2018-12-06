Fortnite'ın 7. Sezonuna Ait İlk Fragmanı Yayınlandı

Dün itibarı ile müjdesi verilen 7. sezona dair ilk fragman ve battle pass detayları oyuncularla paylaşıldı.

Tüm dünyada adeta bir çılgınlık halini alan Fortnite: Battle Royale'da 7. sezon geldi çattı. Tıpkı gerçekte olduğu gibi Fortnite'ta da yeni yıl rüzgarı esiyor. Fortnite haritasının Vast bölgesi tamamen karlı bir yeni yıl temasına bürünecek ve bölgeler arasında zipline'lar ile dağdan dağa geçiş yapılabilecek.

X-4 Stormwing adı verilen yeni bir araç da oyuna ekleniyor. Bu araçla 5 kişilik takımlar halinde oyun alanında uçabileceksiniz. Bu silahta bir de ağır makineli bulunacak. Böylece oyun alanı iyice şenlenecek.

Gelelim Battle Pass içeriğine... Bu sezonda battle pass alanlar yeni bir araç ve Wraps adında bir silah skinine sahip olacaklar. Bunun dışında kurukafa ve hamster gibi yeni petler ve oyuncaklar da bulunacak. Bunun dışında 100. seviye efsanevi The Ice King kostümü geliyor. Bu isim Noel Baba türevi bir boss görebileceğimize işaret ediyor.

Son olarak oyun içinde oyun yaratabilmeniz için bir de Creative Mode geliyor. Bu mod sayesinde oyuncular hem kendi oyun alanlarını oluşturabilecek hem de diğer oyuncuların oyunlarına dahil olabilecekler. Gelecek sezonlar için en yenilikçi özelliğin bu olduğunu eklemeliyiz. Vakit kaybetmeden sizleri yayınlanan videolarla baş başa bırakalım.