Forsaken Çıkmadan Önce Destiny 2'de Yapmanız Gereken 4 Şey

Yeni versiyonlar her zaman heyecan vericidir. Forsaken'ın çıkmasına az bir zaman kala yine de Destiny 2'de denenmesi gereken birkaç şey var.

Forsaken güncellemesine az bir zaman kala, Destiny 2’nin tadını sonuna kadar çıkartmanın tam zamanı. Destiny 2’nin özellikleri düşürülüp eski haline getirilmeden deneyiminizi tamamlayın. Bu yolda denemeniz gerektiğini düşündüğümüz dört önemli nokta var. Bunlardan bazıları Forsaken’da da sizi etkileyecek.

Raid’i Tamamla

Leviathan Raid ve onu takip eden Raid Lairs Destiny 2'deki en iyi içeriklerden birisi olabilir. Fireteam ile bu deneyimi yaşamayı unutmayın. Leviathan Raid, son oyun içeriğinin büyük bir bölümünü oluştururken, Forsaken'deki yeni seviye kaptanla birlikte sona erecek. Forsaken gelmeden Fireteam’inizi toplayın; Emperor ve onun gezegen yiyen kum solucanlarına kimin gerçek patron olduğunu gösterin.

Seviyenizi Maksimuma Çıkartın

Bu konu oldukça önemli. Eğer karakteriniz seviye 400 civarlarından değilse yeni versiyon sizin için biraz zorlayıcı olabilir bu da yeni oyundan keyif almanızı engelleyebilir. O yüzden Forsaken gelmeden maksimum seviyeye ulaşmak için yola koyulsanız iyi olur. Maksimum seviyeye ulaşmanın birçok yolu var. Raid ve Raid lairs’ı bitirdiyseniz oldukça yaklaşmış sayılırsınız.

Whisper of the Worm Görevini Tamamla

Bungie, aylar önce yeni bir silah ve görev yaptı. O günden bugüne The Black Spindle hala konuşuluyor. Oldukça güçlü bu silahı kullanmak fazlasıyla zevkli bir deneyim sağlıyor. Görevde aynı silah gibi mükemmel! Whisper of the Worm’da tıpkı onun gibi bir başka görev. Bugie, bu görevden hiç bahsetmedi ve kimse yerini bilmiyordu. Şans eseri bulunan görev Destiny 2’nin en iyi anlarından biri olabilir.

Solstice of Heroes’da Vakit Geçirin

Elinizden geldiğince burada vakit geçirmeye çalışın. Solstice, seviye 400 zırh seti, oyuna başlangıçta başladığınız zırh setini alma şansı sunuyor. Bunu elde etmek için, düşük seviye kırık zırh giyip görevleri tamamlamanız gerekiyor. Zırh, kullanılan süper enerjiye dayanarak enerji küreleri üretiyor. Görev çizgisini tamamlamak için çok sayıda küre toplamanız gerekiyor. Redux adında 5 eski misyon bulunuyor. Zırhı elde etmek için tamamlamak zorunda kalacaksınız ve puan almak için zırh seviyesinde olmanız gerekecek.

Forsaken, Destiny 2'yi yeni bir oyun haline getirecek büyük bir güncelleme olacak. Tüm bu tüyoların dışında, eğlenmenize bakın ve Destiny 2’nin tadını çıkartın.