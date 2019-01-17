Fortnite 2018 Yılında 2,4 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

2018 yılında elde edilen gelirlerin açıklandığı listede Fortnite açık ara farkla birinci oldu.

Eğer Fortnite’ın yaygınlığı, oyunun gelirlerine de yansıdı mı diye düşünüyorsanız, veriler bu bilginin doğru olduğunu söylüyor.

SuperData’nın verilerine göre Fortnite 2018’in en çok kazanan oyunu oldu. Bunun yanı sıra oyun, tüm oynaması ücretsiz konsol oyunlarının gelirlerini 2017 yılında yüzde 458 oranında artırmıştı. Fortnite’ın diğer oyunlara oranla ne kadar iyi bir gelir elde ettiğini merak ediyorsanız listeye göz atabilirsiniz.

Fortnite, 2018 yılında 2,4 milyar dolarlık bir gelir elde etti. Fortnite’ın ardından en yüksek geliri elde eden Nexon’ın Dungeon Fighter Online’ın 1,5 milyar dolar kazanç elde ettiğini düşünürseniz, Fortnite’ın açık ara bir birincilik elde ettiği kolaylıkla görülüyor.

Battle Royale oyunlarından bahsetmişken PUBG’den bahsetmezsek olmaz. Fena bir iş çıkarmayan çok oyunculu Battle Royale oyunu PUBG, mobil versiyonu hariç 1,028 milyar dolarlık bir gelir elde etti ancak bu rakamlar Fortnite'ı geçmek için yeterli olmadı.