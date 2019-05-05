Fortnite'ta Volkan Patlamaları Görülmeye Başlandı

Oyun dünyasının en popüler battle royale oyunlarından biri olan Fortnite, 8. sezonunun son etkinliğinde oyuncuları eğlendirmeyi başardı. Yeni sezonun geleceğini henüz müjdelememiş olan Epic Games, 8. sezonun son etkinliğinde oyunun eski silahlarını oyunculara sundu.

Fortnite hayranlarının ve oyuncularının bildiği üzere oyuna birçok farklı etkinlik dahil oluyor. Bunların en yenisi ise dün gerçekleştirildi ve sosyal medyada bile büyük etki yarattı.

Epic Games'in dün (4 Mayıs) Fortnite'ta başlattığı geri sayım, o anlarda oyunda olan oyuncuları bir hayli heyecanlandırdı ve sayımın yapıldığı noktaya topladı. Tabii ki bu anlarda birçok Twitch yayıncısı yayındaydı ve yaşanan her şey kayıt altına alındı.

Geri sayım bittiğinde bölgedeki mekanizma açıldı ve oyuncular içerisine atladı. Atlanılan noktada ise birkaç adet yıkılmaya hazır kule duruyordu. Bu kuleler, Fortnite'ın efsaneleşmiş eski silahlarını içinde barındırıyordu ve oyuncular da ellerindeki kazmalarla bu kuleleri yıkmaya başladılar.

Bahsi geçen kulelerin yıkılmasının ardından tabii ki bir şaşırtıcı olay daha yaşandı. Bu da içinde bulunulan haritanın yıkılarak yerini büyük bir volkana bırakması oldu. Etkinliğe dahil olan oyuncular bu kıyamet sonrasını andıran haritada mücadele ettiler ve Epic Games de adından çokça söz ettirmiş oldu. Bu etkinliğin 8. sezonun son etkinliği olduğu ve önümüzdeki hafta 9. sezonun duyurulacağı konuşuluyor. İddiaların doğru olup olmadığını hep birlikte göreceğiz.