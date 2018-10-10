Fortnite'a Güncelleme Geliyor (Dörtlü Roketatar da Var)

Fortnite oyuncuları daha yeni yeni 6.0 güncellemesine alışıyorken şimdi de 6.02 güncellemesi geliyor.

Fortnite'ın sezon 6 güncellemesi daha yeni gelmişken şimdi de 6.02 güncellemesi geliyor ve bu güncellemeler sayesinde Fortnite'ın gidişatı iyi olacak gibi görünüyor. Oyunu sürekli güncel tutan bir geliştirici ekibine sahip olan Fortnite, iki haftada bir gelen büyük güncellemeler yerine her hafta orta seviyeli güncelleme yapmaya hazırlanıyor. 6.02 güncellemesi pek büyük bir güncelleme olmasa da oyuna yeni silahlar ve özellikler getiriyor.

Disco Domination

Fortnite'a yeni eklenen oyun modu Disco Domination, bayrak ele geçirme üzerine dayanan bir oyun. Oyun alanında 5 adet disko bulunmakta. Bu diskolara gidip dans ettiğinizde puan kazanıyorsunuz. Toplam 100 puanı en erken toplayan takım ise oyunun kazananı oluyor.

Dörtlü Roketatar

Fortnite'da oynuyorken roket mermisi yemek sizi çok kötü bir duruma sokabiliyor. Şimdi ise beklemediğiniz bir anda dört roket mermisi ile karşılaşabilirsiniz. Dörtlü Roketatar'ın mermi sayısı çok az ve bu iyi bir şey. Oyundaki normal roketler gibi bu dörtlü roketimizin de verdiği hasar çok fazla. Hatta çok çok fazla. Etrafınıza bir sürü duvar örmenizi tavsiye ederiz.

Drop Şansı Değişti

Oyundaki en iyi silahların droplardan çıkma ihtimali, bazı silahlarda düşürülürken bazılarında artırıldı. Bu güncellemenin oyuna ne kadar etki ettiğini birkaç gün içerisinde öğreneceğiz.