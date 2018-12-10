Fortnite'a Krallara Layık Bir Kılıç Geliyor

Epic Games, oyunu Fortnite'a dur durak bilmeden yenilikler getirmeye devam ediyor.

Birkaç gün önce 7. sezonuna başlayan Fortnite, bir kesimi karlarla kaplanmış bir haritaya ve oyuncular tarafından uçurulabilen oldukça eğlenceli yepyeni uçaklara sahip olmuştu. Oyuncular bu yeni ekosisteme daha yeni yeni alışırken Epic Games, Fortnite'a yeni bir silah ekleyeceğinin haberini resmi Twitter hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.

~"Çok yakında... Krallara layık bir silah."

Fortnite'a eklenecek olan yeni kılıç, Infinity Blade serisinde bulunan kılıçlara oldukça benziyor ki Infinity Blade'in geliştiricilerinden birisi de Epic Games'tir. Oyuna eklenecek olan kılıcın oldukça güçlü olması bekleniyor zirâ çatışmaların neredeyse hepsinin uzak mesafeden gerçekleştiği Fortnite'ta rakibin dibine kadar girip, rakibe birkaç kılıç darbesi indirmek pek olası görünmüyor.

Epic Games'in, gözde oyunu Fortnite'a kılıcı ne zaman ekleyeceği bilinmez ancak Fortnite'ın yaptığı paylaşımda "çok yakında" ifadesini kullanmasından anladığımız üzere kılıç, bir sonraki güncellemede -genelde 1 haftadan daha kısa bir sürede- oyuncular ile buluşacak. Kılıcın ne kadar güçlü ve oynanışının nasıl olduğunu, kılıç oyuna eklendiğinde öğrenmiş olacağız.