Zorlu koşullar altında hayatta kalmakta kendinize güveniyor musunuz? Eğer cevabınız evetse, yakın zamanda bunu kanıtlamak için bir şansınız olacak.

Epic Games, bugün Fortnite’a yeni bir rekabetçi modunun geleceğini haber veren bir açıklama yaptı. Açıklamada “Aynı maçta birbirleriyle doğrudan rekabet edebilmek için daha fazla fırsat isteyen mücadeleci oyuncuların olduğunun farkındayız. Bu isteğin de çok fazla olduğunu biliyoruz. Bu yüzden tüm oyuncuların birbirleriyle rekabet etmelerini ve başarıları için tanınmalarını sağlayacak güçlü bir sistemi geliştirmek için çalışmalara başladık.” ifadeleri kullanıldı.

Oyuncular başarı sıralaması içeren bir sistem beklerken, yeni modun nasıl olacağı hala bir muamma. Yaz Çatışması'nın hem oyuncular hem de Epic Games adına harika bir etkinlik olduğu düşünülünce, yeni sistem de heyecan uyandırıcı.

Epic Games, “Skor şemaları ve skor formatlarında yaptığımız deneylerden öğrendiğimiz şeylere bakarak basitlik, eğlence, server performansı ve mücadelenin devamlılığı arasındaki en iyi dengeyi bulmaya çalışıyoruz. Yaz Çatışması’nın bitmesinden sonra mücadeleci ve rekabetçi karşılaşmalara vereceğimiz destek devam edecek.” sözleriyle açıklamasına son verdi.