Fortnite'a Yeni Silah Geliyor: Şişe Roketi

Battle Royale türünde başı çeken oyunlardan olan Fortnite, yepyeni bir 'yere sabitlenip kullanılabilen roket'e sahip oluyor.

Epic Games'in yıldız oyunu Fortnite, Battle Royale oyun türüyle keyifli bir deneyim sunuyor. Geçen sene oldukça yüksek ivmeli çıkış sergileyen oyun; neredeyse her hafta aldığı güncellemeler ile oyuncuların canının sıkılmamasını, sürekli yeni özelliklerin oyuna eklenmesini sağlıyor. Birçok kesim tarafından beğenilen Fortnite, yeni güncellemesiyle yepyeni bir silaha sahip oluyor.

Oyun içi haber ekranından Şişe Roketi isimli yeni silahının ön gösterimini gerçekleştiren Fortnite "Yüksek sesli, parlak ve tehlikeli! Uyarı: Evin içinde patlatmayınız" ibarelerini kullanarak silahın ne denli güçlü olacağını belirtti. Fotoğraftan anlaşıldığı üzere Epic Games'in oyununa yeni eklediği silahın toplamda 7 adet cephaneye sahip olacağı anlaşılıyor.

Şişe Roketi'nin altında bulunan ayaklar doğrultusunda silahın yere yerleştirileceği ve bundan sonra kullanılabileceği tahmin ediliyor. Düşmanların yapılarını imha etmek için kullanılması beklenen silahın Fortnite'ın haftalık güncellemelerinden en yakın olanında yayınlanması bekleniyor. Bu bağlamda oyuncuların bekleyecekleri gün sayısı en fazla bir veya iki gün oluyor.