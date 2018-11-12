Fortnite'a Yere Sabitlenebilen Taret Geliyor

Günümüzün en popüler Battle Royale oyunu olan Fortnite, yeniliklere doymuyor.

Geçtiğimiz hafta Fortnite'a ağır taarruz tüfeği ve iki oyun modunun ekleneceğinin haberini yapmıştık. Sürekli kendini güncel tutan Fortnite, dün oyun içi bir bildirim mesajıyla, yere sabitlenebilen ölümcül ağır taramalı bir silahı (taret, turret) bünyesine katacağının haberini verdi. Kullanıcılar da bu bildirimin ekran görüntüsünü alarak Reddit gibi sitelerde de paylaşmayı ihmal etmedi.

Fotoğrafta gözüken silahın yanında bir de açıklama metni koyan Fortnite, "Tareti yerleştirin ve rakiplerinize yaylım ateşi açın! Taretin fazla ısınmamasına dikkat etmeyi unutmayın." ifadelerine yer verdi. Silahın oyuna ekleneceği tarih hakkında sadece "Pek Yakında" ibaresini kullanan Fortnite, genelde alışık olduğumuz üzere birkaç gün içerisinde yeni ölümcül silahını oyuna dahil edecektir.

Taramalı ölümcül tarete ek olarak, bu hafta içerisinde NFL (Ulusal Futbol Ligi) kostümleri oyun mağazasının raflarındaki yerlerini almıştı. Oldukça sert görünen Amerikan Futbolu oyuncularının kostümleri ile rakibinizi kışkırtmanız işten bile değil.