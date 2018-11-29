Fortnite Bağımlılığı Aileleri Psikolojik Desteğe Yönlendirdi

Tüm dünya genelinde özellikle çocuklarda olan Fortnite bağımlılığı artık aileleri psikolojik desteğe yönlendirmeye başladı.

Fortnite, geçtiğimiz günlerde 200 milyon kullanıcıyı geçmesiyle de birlikte oldukça bağımlılık yapıcı bir oyun olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Ancak bu son zamanlarda, aileler için bir tehdit olarak görülmeye başladı.

Bloomberg raporlarına göre, son zamanlarda aileler bu Fortnite bağımlılığından rahatsız olduklarını belirterek çocuklarını psikolojik destek almaya götürmeye başladı. Bu konuda özel çocukların toplandığı kamplar bile kurulmaya başladı.

California ve Kuzey Carolina bölgelerinde kurulan Fortnite bağımlılığı terapi kampları, şimdiden birçok çocuk ve gence ev sahipliği yapıyor. Bu kamplarda çalışan psikolog Debbie Vitany "Tüm tarih boyunca bu denli bağımlılık yapıcı bir oyun ile daha önce karşılaşmadım." şeklinde durumun ciddiyetini belirtti.

Fortnite'ın Battle Royale modu tam olarak 2017'de çıkışının kısa bir süre ardından popülerleşmesinin ardından, PUBG'yi sollamayı başarmıştı. Epic Games tarafından piyasaya sürülen Fortnite, sürekli değişen ve yeni eklenen modları ve görevleri ile oyuncuları kendine bağlı tutmayı başarıyor.

Fortnite, anlık olarak Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android, PC ve Mac için kullanılabilir durumda.