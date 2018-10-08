Fortnite, İçerik Üreticilere Para Kazandıracak

Dünyanın en popüler battle royal oyunlarından biri olan Fortnite, bu hafta başlayacak Fortnite İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği ile birlikte içerik üreticilere para kazandırmaya başlayacak.

Epic Games tarafından Fortnite’ın popülerleşmesine ve yaygınlaşmasına yardımcı olan içerik üreticilerin desteklenmesi amacı ile düzenlenen Fortnite İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği, bu hafta yayınlanacak güncelleme ile birlikte başlayacak ve 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek.

Etkinlik boyunca Fortnite oyuncuları bir içerik üreticisini desteklemek istediklerinde, Battle Royale modunda ‘İçerik Mağazası’na, Dünyayı Kurtar modundaysa ‘Ganimet’ sekmesine giderek ‘Bir İçerik Üreticisini Destekle’ butonuna tıklamaları ve karşılarına çıkan kutucuğa desteklemek istedikleri yayıncının etiketini yazmaları gerekiyor.

Oyuncular, söz konusu kutucuğu onayladıktan sonra 14 gün boyunca her türlü V-Papel harcamalarında etiketini girdikleri içerik üreticisini desteklemiş olacaklar. Desteklemek için V-Papel’lerin para ile satın alınmış ya da ücretsiz olarak kazanılmış olması etkili olmayacak. Oyuncular, 14 günün sonunda aynı kişiyi desteklemeye devam edebilirler ya da farklı bir içerik üreticisini desteklemeye başlayabilirler.

İçerik üreticileri, kendilerini destekleyen oyuncuların her 10 bin V-Papel’lik harcamaları için 5 dolar ya da bulundukları ülkenin yerel para biriminde 5 dolara denk destek almış olacaklar. Etkinliğe Fortnite ile ilgili içerik üreten hemen her içerik üreticisi katılabilir. Ancak elbette ki bazı şartlar bulunuyor. İşte katılım için tüm içerik üreticilerinin uyması gereken şartlar: