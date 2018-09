Fortnite ile Çocukları İstismar Eden 24 Kişi Tutuklandı

Popüler çevrimiçi oyunlar, çocukları suçluların gözünde kolay hedef haline getiriyor. Fortnite ve Minecraft gibi oyunlar üzerinden çocuklara sempatik görünüp onları istismar etmeye çalışan 24 kişi, ABD'nin New Jersey eyaletinde yakayı ele verdi. Olay ABD'de yaşansa da tüm anne ve babaların öğrenmesi gerek.

24 sapığın yakalanmasından sorumlu olan başsavcı Gurbir Grewal, suçluların genel olarak 14 ve 15 yaşlarındaki çocukları hedef aldıklarını belirtti. Çocuklarla oyunların sohbet bölümünden iletişim kuran sapıkları, onlarla yakınlaşmak için buluşmayı teklif ettikleri de açıklandı. Sapıkların çocuklarla sohbet esnasında güven sağlamak için pek çok yola başvurdukları söyleniyor.

24 sapığın yakalanmasını sağlayan operasyon, büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Polis memurları, 14 ve 15 yaşındaki çocukların kimliğine bürünerek Fortnite, Minecraft ve Roblox gibi oyunlara giriş yaptılar. Sapıklar bu sahte profillerle sohbet üzerinden iletişim kurdular, polis ise buluşma tekliflerini kabul edip hepsini bir bir yakaladı.

NJ.com tarafından aktarılan detaylara göre tutuklanan kişilerin belirli bir profili yok. Sapıkların yaptıkları işler, yaşları, yaşadıkları bölgeler, ailevi durumları, ekonomileri farklılık gösterebiliyor. Bu da tehdidin düşünülenden de büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Örneğin tutuklanan sapıklardan birisi 47 yaşında eski bir fizyoterapist olan Thomas Blumensteel. Sapkın adam, şimdilerde de bir otel işletiyor. Ayıca kendisi 1997 yılında, 13 yaşında bir erkek çocuğunu istismar ettiği için 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Anlaşılan o ki Blumensteel, bu cezayla ıslah olmamış, cezaevinden çıktıktan sonra bir kilisede danışman olarak görev yapıp çocukları denetlemiş.

Diğer tutuklular arasında 27 yaşında bir güvenlik görevlisi, 29 yaşında bir hemşir, 23 yaşında bir itfaiyeci bile var. Böyle sapıkların hayatın her anında karşımıza çıkması an meselesiyken, adli yaptırımların sadece ülkemizde değil her yerde yetersiz oluğunu görüyoruz.

Başsavcı Grewal, “Ebeveynler, çocuklarının sosyal medya ve oyunlardaki sohbet uygulamaları üzerinden konuştukları insanların kim olduklarını sorgulamak zorundalar” diyerek, bu işte asıl sorumlu kişilerin anne ve babalar olduğunu hatırlatıyor. Günümüzde çocukların büyük bir kısmını, özellikle gençlik dönemlerindeyken teknolojiye teslim edilmiş şekilde görüyoruz.

Tüm bunların yanı sıra çocukların oyunlardan tamamen koparılması da sağlıklı bir yol değil. Ebeveynler zor olanı yapıp çocuklarını suçlamadan, baskı kurmadan denetlemek zorundalar. Bir çocuğu dünyaya getirip, bir köşede unutmamak gerekiyor.