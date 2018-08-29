Fortnite'da Aniden Ortaya Çıkan Küpün İçinde Ne Var?

Fortnite oyuncuları, bu haftanın başında haritada ortaya çıkan mor küpün gizemini çözmeye çalışıyor ve 'Küpün içinde ne var?' sorusuna oldukça enteresan cevaplar geliyor.

Fortnite oyuncuları, kapanan yırtıkların ardından şimdi de haritada beliren mor küpü konuşuyor. Yakınında duran kullanıcıların kalkanlarını dolduran küp, üzerine ateş açıldığında ise oyunculara hasar veriyor. 1 saat 43 dakikada bir, bir kare yuvarlanarak hareket eden küp bu esnada etrafına yıldırımlar saçıyor. Enteresan özellikleri olan bu küp ile ilgili en can alıcı soru ise tabii ki içinde ne olduğu.

Henüz bu sorunun net bir yanıtı yok. Hatta içinde bir şey olup olmadığı bile aslında net değil ancak tabii ki herkesin bu konuda farklı fikirleri var. PC Gamer editörleri de konu gündemdeyken kendi 'çok da ciddi olmayan' tahminlerini meraklılarıyla paylaşmışlar.

Başka Bir Küp

Tim Clark'a göre küpün içinden bir başka küp çıkacak. Hatta Clark, bu küp olayının 22Cans'ın küp oyununun bir devamı olacağını iddia ediyor. Tabii ki kendi deyimleriyle bu tahminlerin 'çok da ciddi olmayan' tahminler olduğunu düşünürsek, her ne kadar Clark'ın kendince 'açıklamaları' olsa da bu ihtimalin pek de mümkün olmadığın söyleyebiliriz.

Kovboy

Wes Fenlon ise yukarıdaki videodan çok etkilenmiş olacak ki küpün içerisinde bir 'kovboy' olabileceğini söylemiş. Gerçek olma ihtimali koca bir sıfır olsa da sanıyoruz ki haritada beliren dev bir kovboy görmek en çok şaşırtan şey olurdu.

Hiçbir şey

En aklı başında yorum Chris Livingston'dan gelmiş. Livingston fikrini 'Büyük bir Wheel of Fish hayranıydım ve bu yüzden küpün içinde ne olduğunu biliyorum; hiçbir şey' sözleriyle açıklamış. Sanırım Livingston'ın cevabı mantıklı olsa da açıklama şekli biraz enteresan diyebiliriz.

Dev Bir Et

Tom Senior ise geçmiş oyunlardan etkilenen bir diğer kişi. Ona göre bu mor küp zaman içinde dışı soyularak dev bir ete dönüşecek. Tıpkı Gears of War'da 2008 senesinde oyuncuların karşılarına çıkan dev küp et gibi. Evet, enteresan bir görüntü olduğu kesin ancak umarım böyle bir manzarayla karşılaşmayız.