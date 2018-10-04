Fortnite Her Yerde: Monopoly Fortnite Edition Tanıtıldı

Oyun yapımcısı Hasbro, şu an dünyanın en popüler oyunlarından Fortnite'a yönelik yeni bir Monopoly çıkardı.

Fortnite oyununun geliştiricisi Epic Games ile yapılan lisans anlaşması sonucu doğan "Monopoly: Fortnite Edition", tatil sezonu boyunca Amerika ve İngiltere'de satılıyor olacak. Bazı perakendeci şirketleri şu an kutu oyununu 20 dolardan başlayan fiyatlarla satmaktalar. Monopoly'de var olan şehir isimleri gibi şeyler yerine Fortnite'da bulunan Paradise Palms ve Loot Lake gibi alanlardan bazıları kullanılacak ve oyuncular bu alanlar içerisinde dolaşacaklar.

Hasbro ayrıca yine Fortnite temalı yeni Nerf Blaster'larına lisans verdi. Bu oyuncak silahların Fortnite içerisinde kullanılan oyuncaklar olduğunu tahmin etmek, pek de zor değil. Bu oyuncakların lanse edilmesi ve satılması ise 2019 yılını bulacak gibi gözüküyor.

Öte taraftan oyunu bilmeyenler için anlatmakta fayda var. Fortnite Epic Games tarafından geliştirilen ve temeli hayatta kalmaya dayanan Battle Royale türünde bir oyun. Dünya genelinde 70 milyondan fazla geneli genç kesim olan oyuncusu bulunmakta ve tabii ki bu da oyuncak üreticilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Fortnite: Battle Royale oyunu; PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android gibi hemen hemen her platformda indirilip oynanabilir.