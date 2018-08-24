Fortnite'tan İki Aşamalı Doğrulama Sistemine Geçenlere Ödül

Fortnite hesabınızın daha güvenli olması çok da umrunuzda değilse, artık bunu sağlamak için güzel bir sebebiniz var.

İki aşamalı doğrulama sistemi, Steam Guard, ek yazılım kurma, SMS önlemleri... Eğer hesaplarınızın güvenliği çok da umrunuzda değilse ve 'yenisini açarım en fazla' diye düşünüyorsanız yalnız değilsiniz, birçok internet kullanıcısı bu yönde düşünüyor. Epic Games de bunun farkında olacak ki ödül sistemine geçmeye karar vermiş.

Eğer an itibarı ile Fortnite hesabınıza iki aşamalı bir doğrulama sistemi eklerseniz, oyunu açtığınızda sizlere şöyle bir teşekkür mesajı gelecek:

Yukarıda gördüğünüz üzere hesabınızı daha güvenli hale getirdiğiniz için sizlere teşekkür edecek olan Epic Games, bir de Boogie Down adındaki hareketi hediye ediyor olacak. Bu arada ekleyelim: Bu 'emote' hareketini alabilmenizin şu an tek yolu yukarıda belirttiğimiz gibi çift aşamalı güvenlik sistemine geçmek.

Boogie Down'ın oyuna eklenişi de geçtiğimiz aylarda Epic Games'in düzenlediği 'kendi emote'unu yap' yarışması sonrasında oldu. Dilerseniz son olarak o videoya bir göz atalım.