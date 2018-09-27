Fortnite'ın 6. Sezonundan 'Battle Pass' Detayları Açıklandı

Battle Royale türünü PUBG ile birlikte tepeye taşıyan Fornite'ın 6. sezonuna dair battle pass içerikleri elimize ulaştı.

Epic Games, her yeni sezonda oyuncuları bir şekilde kendine bağlamayı başarıyor. Geçtiğimiz sezonlarda uzaylı teması, gökyüzünden giderek yaklaşan bir meteorun haritaya çarparak oyuna yepyeni bir görünüm kazandırması gibi mükemmel işlenmiş detaylarla oyuncuları etkiliyorlar.

Bu sezonun ana teması, 12 Ekim'de kutlanacak olan Cadılar Bayramı olacak. Sezon 6 ile Cadılar Bayramı temalı bir çok kostüm, büyük harita değişiklikleri ve yeni bir tema bizleri karşılayacak. Yukarıdaki küpün sırrını merak ediyorsunuzdur: Daha önce de tahmin edildiği gibi bu devasa küp, yine kendisi gibi devasa bir loot box olacak.

6. Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Cevap hoşunuza gidecek: Bugün. Epic Games'in yaptığı açıklama ile Fortnite'ın piyasaya çıkışının 1. yıl dönümünden sadece bir gün sonra yeni sezon karşımızda olacak. Battle Pass satın almak isteyenler ve fiyatını merak edenler için not düşelim: Sezon 6'nın battle pass içeriği 850 V-Bucks (yaklaşık 10 dolar) gibi bir fiyattan satışa sunulacak.

Dilerseniz şimdi sizleri 6. sezona dair battle pass içeriklerinin ve 'karanlık yükseliyor' temalı yeni sezonun tanıtıldığı videolarla baş başa bırakalım: