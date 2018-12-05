  • Fortnite'ın 7.Sezonu Fortnite Creative Yarın Geliyor

Fortnite'ın 7.Sezonu Fortnite Creative Yarın (6.12.2018) Geliyor

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Milyonlarca oyunseverin heyecanla beklediği oyunun yeni sezonu, çok beğenilecek özelliklerle birlikte geliyor.

Milyonlarca oyunseverin tutkunu olduğu Fortnite oyununun yaratıcısı Epic Games, her sene olduğu gibi bu sene de oyunseverlerin meraklı bekleyişlerine değecek bir yenilikle geliyor.
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Online oyunlar dünyasında PUBG ile birlikte liderlik koltuğunda bulunan Fortnite'ın 7. sezonu yarın geliyor. Daha önce piyasaya sızan haberlerden sonra, konu ile ilgili resmi açıklama sonunda yapıldı. Fortnite Creative ismi ile gelecek olan 7.sezonun ilk haftasında, "Battle Pass" sahipleri özel bir adaya erişim hakkına sahip olacak. Kullanıcılar bu adaya arkadaşlarını davet edebilecek; özel oyunlar tasarlayıp, kendi tasarladıkları oyunlarda yarışabilecekler. 13 Aralık tarihinde her oyuncu özel adaya erişim imkanına sahip olacak fakat sadece Battle Pass sahipleri arkadaşlarını adalarına davet edebilecekler.
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İlk haftaların test modu olarak değerlendirileceği oyunda, adından da anlaşılabileceği üzere; kullanıcılara, yaratıcılıklarını kullanarak kendi dünyalarını, kendi oyun platformlarını ve kendi oyun modlarını oluşturma imkanı sunulacak.

Fortnite'ın yaratıcılarının gelecekteki hedefi ise bir gün kullanıcılara kendi "Fortnite"larını yaratabilme imkanı sağlamak.

Kaynak : https://www.pcgamer.com/fortnite-gets-creative-mode-with-the-arrival-of-season-7/
Etiketler: fortnite, fortnite 7.sezon, fortnite creative
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