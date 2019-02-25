Fortnite'ın 8. Sezonu'na Korsan Teması Hakim Olacak

Epic Games'in gözde Battle Royale oyunu Fortnite'ın yeni sezonunda bizleri bambaşka şeyler bekliyor.

Geçtiğimiz yıl büyük bir çıkış yapan Fortnite, liderlik koltuğunu Şubat ayının başlarında çıkan yeni Battle Royale oyunu Apex Legends'a kaptırdı. Bunun üzerine Epic Games, oyuncuları kendilerine çekmek için 8. Sezon Pass'ini ücretsiz olarak dağıtacağını duyurmuştu. Resmi Twitter hesabı üzerinden gönderi paylaşan Fortnite, 8. Sezon'un korsan temalı olacağına işaret ediyor.

Paylaştığı gönderide korsan kancasını fotoğrafına ekleyen Epic Games, gönderiye eklediği yazıda; oyun alanındaki hazinelerin bol bol bulunacağına, haritada bu hazinelerin X ile işaretleneceğine ve şiirsel bir yaklaşımla "kaybolan hazinelerin her zaman bulunacağına" değiniyor.

Bahsedilen hazinede halihazırda oyunda bulunan sandıkların daha büyüğüne rastlayacağız gibi gözüküyor. Sandıkların yerlerinin her oyun değişeceği ve bu yerlerin oyunun başında daha oyuncular otobüsten atlamadan onlara verilecek olan özel bir "Hazine Haritası" ile belirtileceği de söylentiler arasında. Oyuncular 28 Şubat 2019 tarihinde yayınlanacak olan Fortnite Sezon 8'den beklentisi yüksek.