Fortnite Hesapları Çalan Hackerlar, Oyuncuları Söğüşlüyor

Son dönemde başı telif davalarıyla dertte olan Epic Games, şimdi de hesapları çalıp satan genç hackerlarla cebelleşiyor.

Epic Games, Battle Royale piyasasının mutlak hakimi olma yolunda ilerlerken başı beladan eskik olmuyor. Fortnite'ta oyuncuların hesaplarını çalan, yaşı 14 dolaylarındaki 20'ye yakın hacker, haftada on binlerce doları aşan paralar kazanıyor.

Birçok oyuncu, hesaplarında özel kostümleri ve belirli günlere özel üretilen materyalleri biriktirerek hesaplarını oldukça kıymetli hale getiriyorlar. Bu oyuncuları hedef olarak seçen hacker grubu ise hesapları çeşitli yordamlarla çalarak 25 dolar ile 2.000 dolar arasında değişen fiyatlarla oyunculara satıyorlar.

İşin en trajik tarafıysa bu hesapların çalıntı olduğu tespit edildiği anda Epic Games tarafından anında kapatılması. Önümüzdeki süreçte bu tip hackerlar ile ilgili yaşları ne olursa olsun yasal bir süreç başlatılacağı duyuruldu. Bu anlamda hesabı çalınan oyuncuların, en azından gelecekte bu tip sorunlar yaşanmaması için durumu Epic Games'e bildirmesi tavsiye ediliyor. Hesaplarınızda herhangi bir çalınma sorunu yaşamamak için ise gizli sorunuzu ve şifrenizi tahmin edilmesi güç karakterlerle seçmeniz öneriliyor.