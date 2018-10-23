Fortnite'ın Cadılar Bayramı Etkinliği Yarın Başlıyor

Epic Games Cadılar Bayramı'na Fortnite ile oldukça sıkı hazırlanıyor.

Cadılar Bayramı oyuncu alemi için büyük önem taşıyor. Zirâ Cadılar Bayramı'nın olduğu hafta platformlarda büyük indirimler, oyunlarda Cadılar Bayramı temalı oyun modları yerlerini alıyor. Fortnite da bu akıma, Cadılar Bayramı özel etkinliğini duyurarak yarın itibariyle katılacağını Twitter üzerinden "Fortnitemares" (Fortnite ve nightmares'in birleşimi) yani Fortnite Kâbusları adı altında bir şiirle beraber duyurdu.

"Yıldırımın çizgileri, birinciliğinizi aydınlatıyor. Kötüler ortaya çıkarken, savaş başlıyor."

Yarın itibariyle tam olarak nelerin geleceğini bilmesek de yeni kostümlerin ve sınırlı süreye sahip oyun modunun geleceğini tahmin ediyoruz. Aynı zamanda Fortnite'ın resmi Twitter hesabından dün de bugünküne benzer bir gönderi paylaşılmıştı.

Eğer ortaya çıkan spekülasyonlar doğruysa bu Cadılar Bayramında Ghoul Trooper kostümlerini yeni özellikleriyle göreceğiz. Aynı zamanda Fortnite Tasarım Ekibi'nden Eric Williamson'ın kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre;

Fortnite Cadılar Bayramı'nda, Balkabağı Roketi'ni (Pumpkin Launcher) de oyunda göreceğiz. Yarın oyunda kullanıcıların erişimine açılacak Fortnitemares'i sabırsızlıkla beklemekteyiz.