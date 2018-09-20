Fortnite'ın Gizemli Mor Küpü, Loot Lake'i Mor Renge Bürüdü

Fortnite'ın 5. sezonunda ortaya çıkan gizemli mor küp, Loot Lake'in içine daldı. Küpün göle dalmasıyla birlikte tüm göl mor renge dönüştü.

Dünyanın en popüler battle royal oyunlarından biri olan Fortnite’ta oyuncuları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. 5. sezonda yıldırım çarpması ile ortaya çıkan gizemli ve devasa mor küp, harita üzerindeki yavaş ama istikrarlı yolculuğunu tamamladı.

Fortnite oyuncularının da bildiği gibi gizemli küp, harita üzerinde belirli aralıklarla ağır ağır ilerliyordu. Küp son olarak Loot Lake’e ilerledi ve kendini göle attı. Gölde eriyen küp, tüm Loot Lake’i mora renge bürüdü.

Loot Lake’teki renk değişimi, otobüsten fark edilebilecek kadar belirgin. Ayrıca küpün etkisi, tüm göle geçmiş gibi görünüyor. Göl, üzerinde atlayan oyuncuları yukarıya doğru zıplatıyor. Fakat şu anda tüm oyuncular gölün mor halini görmek için göle doğru hareket ettiğinden oraya gitmek sıradan oyuncular için pek de iyi bir fikir olmayabilir.

Epic Games Fortnite 6. sezonun başlangıcı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı fakat mor Loot Lake, 6. sezon ile ilgili beklentileri artırmış durumda. Gölün ne kadar süre daha böyle kalacağı ise şu an için bilinmiyor.