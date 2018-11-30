Fortnite Hesap Birleştirme Özelliği 2019'a Ertelendi

PlayStation 4'ten Nintendo Switch'e geçen Fortnite oyuncularının en büyük korkusuna çare olacak hesap birleştirme özelliği önümüzdeki seneye ertelendi.

Fortnite bu yılın başlarında Nintendo Switch’e geldiğinde, Sony’nin platformlar arası oyunlar konusundaki eksikliği oyunculara zorlu zamanlar yaşatmıştı ve birçok oyuncu, daha önce PlayStation 4’te oynadıkları hesaplarının Nintedo’da yasaklandığını (ya da daha doğru bir ifadeyle söylemek gerekirse aynı hesapla Nintendo üzerinden oynayamadıklarını) öğrenmişti.

Bu oyuncular Fortnite’ı Switch'te oynamak için yeni hesap oluşturmak zorunda kaldı. Bu ciddi bir sorundu ve bunun sonucunda çıkan tartışmalar, Sony'nin konsollarında platformlar arası oyuna izin vermesine yol açtı.

Diğer platformlardaki kullanımları nedeniyle Switch'te engellenen hesaplar şu an kullanılabilirken, Epic Games, oyuncuların Fortnite’ta satın aldıkları her şeyi tek bir hesapta toplamak için açtıkları ikincil hesapları birleştirme ile ilgili bir yol bulacağının sözünü vermişti.

Bu birleştirme özelliğinin bu ay çıkması bekleniyordu. Ancak özellik 2019 yılına kadar ertelendi.

Fortnite ekibi bir güncellemede şu ifadeleri kullandı:

“Devam eden bazı teknik endişeler sebebiyle gelecek yılın ilk yarısına kadar Hesap Birleştirme özelliğini geciktireceğiz. Bu işlemin, diğer hesaplardan birincil hesaplarına aktarım yapmak isteyen kullanıcılarımızın kullanımına sunulmadan önce, eksiksiz bir şekilde test edildiğinden ve düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmak istiyoruz. Lansmanda, gelişmelerle ilgili size rehberlik edecek bir internet sayfasını içerecek özelliğin çıkışı yaklaşınca sizi haberdar edeceğiz! ”

Fortnite hayranları gelişmeler hakkında pek de üzgün görünmüyor. Bir kullanıcı “Çıktığında sorunlar yaşamaktansa işlevsel olmasını yeğlerim” şeklinde bir yorum yaptı ve yaptığı yorum şu an için en çok beğenilen yorum olma özelliğini koruyor.