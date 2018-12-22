Fortnite adası, yılbaşı temasına uygun olarak -kısmen de olsa- karın buzun içinde kalmıştı. Oyuncular bu bölgedeki garipliğin farkına varmakta ise hiç gecikmedi. Bu gariplik hakkında bir açıklama geldi.

Fortnite: Battle Royale oyununun haritası, son yayınlanan karlı harita ile epey değişti. Bir kış cenneti haline gelen adada yaşanan bazı değişiklikler ise oyuncuları şaşırttı. Bunların en başında ise otomatların olmaması geliyordu.

Fortnite oyununda oyuncular, topladıkları odun ve taş gibi kaynakları bu makinelerde kullanarak silah ve malzeme alabiliyorlar. Bu kaynakların yokluğunda karlı bölge, inmesi oldukça riskli ve oyun sonlarına doğru çok verimsiz bir yer haline geliyor. Bölgede genel olarak eşya ve kaynak bulmak da zor.

Epic Games’den yapılan açıklamaya göre, karlı bölgede otomatların bulunmamasının tek bir nedeni var, o da unutmuş olmaları. Şu anda 7.10 sürümünde olan oyun, 7.20 güncellemesine kavuştuğunda bölgeye otomatlar da gelecek.

Bir sonraki güncelleme ile birlikte, Machine Pistol adlı yeni bir silah da battle royale moduna gelebilir. ‘Dünyayı Kurtar’ modunda zaten bulunan bu silahın BR moduna resmi olarak gelişi bu patch ile birlikte olacak.