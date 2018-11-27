Fortnite'ın Kullanıcı Sayısı 200 Milyonu Geçti

Battle Royale oyunların başını çeken Fortnite, 200 milyon kayıtlı kullanıcı sayısına ulaştı.

ABD merkezli oyun firması Epic Games, 25 Temmuz 2017 tarihinde Battle Royale oyunu Fortnite'ı piyasaya sürdü. Piyasaya sürülmesiyle oldukça ani bir yükselişe geçen Fortnite, Battle Royale türünü seven oyuncuların en uğrak merkezi olma yolunda ilerledi. Piyasaya sürülmesinden 5 ay sonra, 2018'in Ocak ayında, toplamda 45 milyon kullanıcıya sahip olan Fortnite yine 2018'in Haziran ayında (geçtiğimiz Haziran ayında) oyuncu kitlesini %140 oranında genişleterek, 125 milyon kullanıcıya erişti.

Bugün itibariyle Fortnite, bir rekora daha imza attı. Haziran ayında 125 milyon olan kayıtlı kullanıcı sayısını %60 genişleterek 200 milyon kayıtlı kullanıcıya getirdi ve böylece Fortnite, kitlesini 3 ayda 75 milyondan fazla artırmış oldu. Kasım ayının başında Epic Games'in Kore CEO'su "Sun Chul Park"ın açıkladığına göre Fortnite'ın aynı anda oyun oynayan ortalama oyuncu sayısı 8.3 milyon seviyelerinde. Durumla ilgili olarak CEO Park: "İsviçre'nin bütün halkının aynı anda Fortnite oynadığını düşünün, kim bilir belki de öyledir" ifadelerinde bulundu.

Fortnite'ın PC'den mobil'e, Playstation'dan Xbox One'a kadar çok geniş platformlarda kullanıcıları bulunuyor. Bu da günün birinde, neredeyse herkesin en azından bir kez Fortnite oynayacağı ihtimallerini artırıyor. Ayrıca Fortnite, 2018 Golden Joystick Ödülleri'nde "Yılın Oyunu Ödülü"nün de sahibi olmuştu.