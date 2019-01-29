Fortnite'ın Mobil Sürümüne Kontrolcü Desteği Geldi

Yayınlanan son güncellemeyle birlikte, Fortnite'ın mobil sürümüne hem Android hem de iOS cihazlar için kontrolcü desteği geldi.

Fortnite’ın mobil sürümüne gelen son güncellemeyle birlikte oyuna kontrolcü desteği geldi. iPhone’larda MFi kontrocülerle, Android cihazlarda ise Bluetooth’a sahip kontrolcülerle Fortnite oynanabilecek. Ayrıca Samsung Galaxy Note9, Honor View 20 ve Mate 20 X cihazlar için 60 FPS desteği geldi. 60 FPS desteği son iPhone telefonlarda zaten bulunuyordu.

Şu an için, kontrolcüyle oynayan oyuncularla, dokunmatik ekranda oynayan oyuncuların beraber oynayıp oynayamayacağı belli değil. Bilgisayar ve konsol oyuncuları tarafında klavye & fareyle oynayan oyuncular avantajlıyken, mobil cihazlarda kontrolcüyle oynayan oyuncuların da avantajlı olması durumu söz konusu.

Epic Games, fare & klavye ikilisiyle oynayan oyuncularla, konsollarda kontrolcüyle oynayan oyuncuları ayırmıştı, bu tarz bir ayrıştırmanın mobil cihazlar tarafında gerçekleşmesi de olası.

Oyunu telefonlarına yüklemek isteyen oyuncular, Epic Games'in sitesinden indirebilir.