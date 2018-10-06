Fortnite iOS'e Geldiğinden Beri 300 Milyon Dolar Kazandı

Rekordan rekora koşan Fortnite'ın Battle Royale modu, iOS'te hiç tahmin edilmeyen seviyelerde kâr getirmeye devam ediyor. Son verilere göre çıkışından bu yana 300 milyon dolar gelir elde edilirken, bunun 20 milyon doları geçtiğimiz hafta sonu geldi.

iOS için Fortnite, geçtiğimiz Mart ayında çıkmıştı. O zamandan bu yana oldukça çok indirilen ve oynanan oyun, yaklaşık 300 milyon dolar gelir getirdi. SensorTower'ın verilerine göre bu gelirin yüzde altmış beşi ise ABD'den.

Diğer yüksek gelir getiren oyunlarla kıyaslayınca Fortnite, Clash Royale'den aynı zaman dilimi içerisinde yüzde 32 daha fazla para kazandı. Fakat Pokémon GO 300 milyon dolara sadece 113 günde ulaşmıştı. Fortnite'ın doğrudan rakibi olan PUBG ise Nisan ayından bu yana yaklaşık 47 milyon dolar gelir elde etti.

300 milyon doların ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için farklı bir yönden bakacak olursak bu, oyuncuların oyun çıktığından beri her bir gün 1.5 milyon dolar harcama yaptıkları anlamına geliyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan 6. Sezon ise, bu 1.5 milyonluk gelirde biraz oynamaya sebep oldu. Geçen haftadan bu yana oyuncular her gün 2.5 milyon dolar harcama yapıyorlar. Bakalım tüm bu Fortnite çılgınlığı ne kadar sürecek?