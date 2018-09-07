  • Fortnite İçin Sony, HTC ve Motorola Cihazlara Destek Geldi

Fortnite Mobile, Artık Motorola, HTC ve Sony Cihazlarda da Oynanabiliyor

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Google Play Store'dan yayınlanmaması ve Samsung anlaşmasıyla bir süredir oyuncuların kafasını karıştıran Fortnite Mobile'da işler yoluna girmeye başlamış gibi görünüyor.

Epic Games'in Fortnite'ın %30'luk gelirini Google Play Store'a kaptırmamak için geliştirdiği politika, bu günlerde biraz başlarını ağrıtıyor. Oyunun resmi uyumluluk listesinde yer alan telefonlarda çalışmaması, keza listede olmayan telefonlarda bazen yağ gibi akması gibi garip hatalar söz konusu olabiliyor.

Daha önceki sürümlerde HTC, Motorola ve Sony'nin birçok orta seviye ve amiral gemisi telefonu, Fortnite Mobile desteğinden mahrum kalmıştı. Gelen 5.40 güncellemesiyle birçok yeni cihaz uyumluluk listesine alındı. Dilerseniz bu cihazlara bir göz atalım.

HTC

  • HTC 10
  • HTC U Ultra
  • HTC U11
  • HTC U11+
  • HTC U12+

Motorola

  • Moto Z
  • Moto Z Droid
  • Moto Z2 Force

Sony

  • Sony Xperia XZ
  • Sony XZs
  • Sony XZ1
  • Sony XZ2

Eğer yukarıdaki telefonlardan birine sahipseniz, bu güncellemeye değin telefonunuzda ya oyun çalışmıyor ya da oldukça kötü bir deneyim sunuyordu. Epic Games, artık bu telefonları resmi uyumlu telefonlar listesine aldı. En kısa sürede yeni telefonlara da resmi desteğin gelmesi planlanıyor.
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Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Fortnite-support-HTC-Motorola-Sony-smartphones_id108564
Etiketler: fortnite mobile
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