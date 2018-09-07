Fortnite İçin Sony, HTC ve Motorola Cihazlara Destek Geldi

Google Play Store'dan yayınlanmaması ve Samsung anlaşmasıyla bir süredir oyuncuların kafasını karıştıran Fortnite Mobile'da işler yoluna girmeye başlamış gibi görünüyor.

Epic Games'in Fortnite'ın %30'luk gelirini Google Play Store'a kaptırmamak için geliştirdiği politika, bu günlerde biraz başlarını ağrıtıyor. Oyunun resmi uyumluluk listesinde yer alan telefonlarda çalışmaması, keza listede olmayan telefonlarda bazen yağ gibi akması gibi garip hatalar söz konusu olabiliyor.

Daha önceki sürümlerde HTC, Motorola ve Sony'nin birçok orta seviye ve amiral gemisi telefonu, Fortnite Mobile desteğinden mahrum kalmıştı. Gelen 5.40 güncellemesiyle birçok yeni cihaz uyumluluk listesine alındı. Dilerseniz bu cihazlara bir göz atalım.

HTC

HTC 10

HTC U Ultra

HTC U11

HTC U11+

HTC U12+

Motorola

Moto Z

Moto Z Droid

Moto Z2 Force

Sony

Sony Xperia XZ

Sony XZs

Sony XZ1

Sony XZ2

Eğer yukarıdaki telefonlardan birine sahipseniz, bu güncellemeye değin telefonunuzda ya oyun çalışmıyor ya da oldukça kötü bir deneyim sunuyordu. Epic Games, artık bu telefonları resmi uyumlu telefonlar listesine aldı. En kısa sürede yeni telefonlara da resmi desteğin gelmesi planlanıyor.