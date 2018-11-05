Fortnite Mobile Güncelleniyor: 60 FPS Desteği Yolda

Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games, oyunun akıllı telefon ve tablet deneyimini daha da geliştirecek bazı güncellemeler duyurdu.

Epic Games, Fortnite'ın mobil platformlardaki oyun deneyimini üst düzeye çıkarmak için kasım ayında yayınlayacağı güncellemeleri duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, oyuncuların artık oyun içi ekranlarda daha fazla kontrole sahip olacağı ve hangi elementin aktif veya pasif olacağına oyuncuların karar vereceği söylendi. Ayrıca şirket, Fortnite Mobile için denetleyici desteğini etkinleştirmeye çalıştığı için farklı denetleyici kurulumları üzerinde test yapmaya başladığını da açıkladı.

Güçlü donanıma sahip akıllı telefonlar ve tabletler için 60 FPS oynanış özelliğini getirmeyi planlayan Epic Games, performansın düşmemesini sağlamak ve aşırı ısınmayı önlemek için birtakım testler yapıyor. Bu özelliği destekleyen telefonlar hakkında ise kesin bir bilgi yok.

Öte yandan oyun için optimizasyon sorunlarını da gidermek için çalışan şirket, bazı eski Android sürümü kullanan telefonlarda meydana gelen kare hızı düşmesi ve aşırı RAM kullanma sorunlarını da ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Söz konusu güncellemelerden yararlanmak için telefonunuzun Android sürümünü sürekli güncel tutmanız oldukça önemli. Ayrıca şirket, oyuncuların beklememesi için güncelleme dosyalarının boyutunu da küçültmeye çalışıyor.