Fortnite İçin Eleştirilen Sony: En İyi Deneyimi Biz Sunarız

Sony, bir süredir oyun piyasasında tartışılan 'cross platform' tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Sony, halen en iyi platformun kendileri olduğunu ve diğer platformlarla birlikte oyun oynatmak istemediklerini belirtti.

Geçtiğimiz aylarda Fortnite oyuncularının büyük tepkisini çeken ve Nintendo & Microsoft cephesini dahi birbiriyle dost edecek kadar agresif politikalar izleyen Sony, bu tavrından vazgeçmemekte kararlı. Sony, Fortnite deneyimini sadece kendi konsolunda yaşamanızı istiyor.

Sony cephesinden Fortnite eleştirilerine gelen cevap sert ve net oldu gibi görünüyor. Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Çoklu platform olayına bakış açımız PlayStation'un deneyimlenecek en iyi yer olduğu yönünde. Fortnite konusuna gelirsek: Bizce Playstation 4, oyuncular için en iyi deneyimi sunacak. Biz böyle inanıyoruz."

Burada Sony'nin kavgasınının, Microsoft'un Xbox'tan ziyade PC'yi üs edinme çabasına karşı alınan bir önlem olduğu çok ama çok açık. Perde arkasında dönen birçok kavga var ve Fortnite konusunda Sony'nin taviz vermeye hiç niyeti yok.