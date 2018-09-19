Fortnite'ta 11 Yaşındaki Çocuğu Tehdit Eden Adam Tutuklandı

Sanal ortamda işlenen suçların, gerçek hayattakilerle birbirinden ayrı tutulması sürecini geride bırakmışa benziyoruz. Bunun son örneği ise New York'ta görülen bir davadan geldi.

New York'ta yaşayan 45 yaşındaki Michael Aliperti, Fortnite'da rakibi tarafından öldürülmesi sonrasında adeta cinnet geçirdi. 11 yaşındaki çocuğa maç sonrasında hem yazılı hem de sesli mesajlar gönderen oyuncu, bu mesajlar nedeniyle tutuklandı.

Aliperti, 11 yaşındaki rakibine şunları gönderdi:

"Seni bir silahla bulacağım. Artık bir ölüsün. Evine geleceğim ve tüm dünyanı becereceğim!"

Aliperti'nin tehditlerinin bunla da sınırlı kalmadığı ve çocuğun okuluna gelerek okuldaki herkesi öldüreceği tehditinde bulunduğu belirtildi. İşlediği bu suç sonrasında 2.500 dolarlık bir cezaya çarptırılan 3 çocuk sahibi ve herhangi bir suç kaydı bulunmayan sanığın davası mahkemeye taşınacak.

Açıkçası dava ahlaki bir ikilemin de çözümüne sebep olacak: Düşününce online oyunlarda rakibine küfürler savuran, yaşını ve coğrafi konumunu bilmeden kendisini tehdit eden oyuncular gırla gidiyor. Bu dava ya bir emsal teşkil edecek ya da bu tür 'rage' anlarının ciddi bir suç olmadığının ispatı olacak.