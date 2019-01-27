Fortnite'ta bulunan ve bir nevi kasa işlevi gören lamalar artık içeriğini gösterecek.

Geçtiğimiz 2018 yılının en başarılı oyunlarından olan Fortnite, oyuncularının daha zevkli bir oyun geçirebilmesi için oyunda yaptığı değişikliklere ve yeniliklere hız kesmeden devam ediyor. Epic Games'in gözde oyunu Fortnite'ın "Dünyayı Kurtar!" modunda bulunan ve ganimet açmak için kullanılan V-Papel Lamaları'nın artık içeriği görülebiliyor.

Günümüzdeki birçok oyunda -örneğin; CS:GO, League of Legends, FIFA ve benzeri- oyunlarda bulunan kasalar, gerçek dünyadaki para karşılığında oyun içerisindeki bir eşyaya sahip olmanızı sağlıyor. Fortnite'ta bulunan V-Papel Lamaları da satın alındığında oyun içi materyalleri kullanıcılara sunarak tam bu işlevi görüyordu ancak hangi Lama'nın içerisinden nasıl bir ekipman çıkacağı bilinemiyordu.

Epic Games, Battle Royale oyunu Fortnite'ta bu özelliği değiştirdi. V-Papel Lamaları'nın içerisinden hangi oyun içi materyallerin çıkabileceğini artık Lamalar'ı satın almadan görebiliyorsunuz. Kullanıcıların hangi Lamalar'ın içerisinden ne çıkacağını görerek bu Lamalar'a para vermesi için toplu Lama satın alımları da oyundan kaldırılmış durumda.