Fortnite'ta Bulunan Danslar Davalık Olmaya Devam Ediyor

Epic Games'in oldukça başarılı Battle Royale oyunu olan Fortnite'ın başı, davalarla dertte.

Oyun sektörüne Temmuz 2018'de oldukça hızlı ve kesin bir giriş yapan Battle Royale oyunu Fortnite, diğer Battle Royale oyunlarından kendisine çektiği kitleyle olduğu yolda emin bir şekilde ilerliyor. Oyununu sürekli güncel tutan Fortnite, her hafta getirdiği yeniliklerle oyuncuları Fortnite dünyasına bağlamaya devam ediyor.

Fortnite'ta oyuncuların kendilerini ifade etmek için karakterlerinde kullanabileceği dans figürleri bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar ciddi bir oyunun yanında karakterlerini dans ettirebileceği oldukça eğlenceli bir oyuna da Fortnite sayesinde sahip olmuş oluyorlar. Dans figürleri birçok kullanıcının ilgisini çekiyor ancak Fortnite'ın başı, oyunda barındırdığı dans figürleriyle dertte zirâ Fortnite, gerçek hayatta başkalarına ait olan dans figürlerini oyununda kullanıyor.

Dünya çapında ünü olan; 2 Milly, Fresh Prince of Bel-Air aktörü Alfonso Ribeiro, Tom Jones'un Carlton dansı, Russell Horning'in Flossing dans hareketi (Fortnite'ta Floss diye geçiyor) gibi dans hareketlerini oyununa kopyalayan Epic'ten davacılar, bu dans hareketlerinin oyundan kaldırılmasını talep ediyor. Fortnite'ın açılan davalarla başının dertte olduğu aşikâr ancak Fortnite hala kesin bir adım atmış değil.