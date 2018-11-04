Fortnite'ta Gizemli Küp Yok Oldu, Yeni Dünya Başladı

Fortnite evreni, büyük bir oyun içi etkileşimle yeni bir âleme geçti.

Dönemin en çok konuşulan ve en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite, sahip olduğu oyuncu kitlesini düzenlediği mükemmel etkinliklerle her geçen gün katlamaya devam ediyor. Cadılar Bayramı özel etkinliği Fortnitemares; bugün, Türkiye saati ile (TSİ), saat 21.00'de oyunun içindeki herkesle aynı anda gerçekleşen bir etkinlikle sona erdi.

Canlı yayın platformu Twitch üzerinden 1 milyondan fazla kişi canlı olarak bu olaya şahit oldu. Saatler 21.00'i gösterdiğinde gökte asılı duran gizemli küp, yavaşça erimeye başladı ve yeryüzüne baktı. Çatlamaya başlayan küpün ucunda asılı duran taş, bir süre sonra aşağıdaki göle düştü. Küp tamamen kayboldu ve kullanıcıların ekranları bembeyaz oldu.

Ekrandaki renkler geri gelmeye başladığında kendilerini beyaz bir ortamda süzülürken bulan kullanıcılar, etraflarında dönen bir kelebekten sonra kara delik misali bir yere çekilen oyuncular kendilerini yeni bir Fortnite haritasına doğru süzülüşe başlarken buldular. Bütün geçiş yaklaşık 1 dakika sürdü. Ardından yepyeni bir haritaya geçiş yapan oyuncular, yeni haritada yepyeni görsellerle karşılaştılar.

Bu canlı ve eş zamanlı etkileşim, Fortnite'ta gerçekleşen ilk etkileşim değildi. Daha önce Haziran ayında da oyundaki bütün oyuncular tarafından aynı anda, bir roket kalkışı gözlemlenmişti. Fortnite'ın bu tür etkinlikleri Fortnite'ı, diğer Battle Royale oyunlarından ayırarak daha eğlenceli bir hale getiriyor.

Bugün TSİ 21.00'de gerçekleşen Fortnite'ın yeni bir âleme geçmesi, kullanıcılar için unutulmayacak bir anı oldu.