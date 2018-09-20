Jetpack ve Tüfek Modu, Fortnite'a Geri Dönüyor

Son zamanların en popüler oyunlarından biri olan Fortnite, oyuncuları heyecanlandırmaya devam ediyor. Ara sıra farklı modlarla karşımıza çıkan oyun, bir süreliğine Jetpack ve Tüfeklere sahip olmuştu. Şimdi ise bu ikili geri döndü.

"Oyuncular ellerinde tüfekler, sırtlarında jetpack'ler ile gökyüzünde uçarlar" açıklaması zamanında herkesi sevindirmiş, sonra oyuncular bunu kullanarak hile yapmaya başlayınca Epic Games bu modu oyundan kaldırmıştı. Firma fikrini değiştirmiş olacak ki, mod geri dönüyor.

Epic Games Topluluk Koordinatörü Sean Hamilton, ya da diğer adıyla MrPopoTFS, geliştiricilerin bu "gökyüzü üsleri" sorununu çözmek ve ortadan kaldırmak için neler yaptığı Reddit'te açıkladı. Gökyüzü üsleri, kullanıcıların jetpack kullanarak ulaşabileceği en yüksek mesafeden daha yükseğe çıkmalarına izin veriyordu. Jetpack'ler ve tüfekler de bu oyun modundaki tek silahlar olunca, bu durum bir problem teşkil ediyordu.

Hamillton, "Bu sınırlı zaman etkinliğine Kanca'yı (Grappler) da ekledik ve jet yakıtının yanma hızını yarıya düşürdük. Böylece ekstra yakıt ve Kanca, yükseklerdeki gökyüzü üslerinin kontrolünü sağlamada kolaylık sağlayacak." dedi.

Yakın Karşılaşmalar Sınırlı Etkinliği şu an yayında. Epic Games, etkinliğin ise ne zaman biteceği hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Umarız öncekinden daha uzun sürecektir.